Состояние энергосистемы

Сейчас ситуацию с украинской энергетикой контролируют специалисты "Укрэнерго", передает 24 Каналыл со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Ни на минуту не останавливается работа по преодолению последствий атаки. Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7. Аварийные выделения потребителей были отменены во всех регионах, но сейчас вынужденно показаны графики отключений.

Украина и в дальнейшем импортирует электроэнергию из Европы.

Напомним! К бизнесу, который импортирует или собственными силами производит 60% от своего объема потребления, отключение света не применяется.

Сейчас Министр энергетики и глава "Укрэнерго" ежедневно должны отчитываться перед общественностью.

