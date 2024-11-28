Какова новая помощь Украине от ЕС
Он необходим для выделения 18,1 миллиарда евро, сообщает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Меморандум предоставит часть пакета G7 на сумму 50 миллиардов долларов, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.
Согласно словам премьер-министра, такой шаг является не только поддержкой, но и прецедентом привлечения России к ответственности за ее преступления. В частности таким образом начинается процесс платы агрессора за жестокую войну.
Искренне благодарен лидерам ЕС. Вместе победим и отстроим Украину,
– резюмировал Денис Шмыгаль.
Какую еще помощь Украина получила в последнее время
В пятницу, 22 ноября, стало известно, что Украина получит 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка. Эти средства возможно будет в рамках проекта PEACE.
Премьер-министр Украины рассказал, что эта помощь, которую финансируют Соединенные Штаты и партнеры по развитию.
Благодарны нашим союзникам за эту поддержку, которая будет направлена на ключевые социальные и гуманитарные программы. С начала полномасштабного вторжения Правительство уже привлекло более 100 млрд долларов внешнего финансирования,
– отметил Шмыгаль.