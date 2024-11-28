Якою є нова допомога Україні від ЄС

Він необхідний для виділення 18,1 мільярда євро, повідомляє 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Меморандум надасть частину пакета G7 на суму 50 мільярдів доларів, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.

Згідно зі слів прем'єр-міністра, такий крок є не лише підтримкою, але й прецедентом притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Зокрема таким чином починається процес плати агресора за жорстоку війну.

Щиро вдячний лідерам ЄС. Разом переможемо та відбудуємо Україну,

– резюмував Денис Шмигаль.

Яку ще допомогу Україна отримала останнім часом

У п'ятницю, 22 листопада, стало відомо, що Україна отримає 4,8 мільярда доларів від Світового банку. Ці кошти можливо буде в межах проєкту PEACE.

Прем'єр-міністр України розповів, що ця допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку.

Вдячні нашим союзникам за цю підтримку, яка буде направлена на ключові соціальні та гуманітарні програми. Від початку повномасштабного вторгнення Уряд уже залучив більше 100 млрд доларів зовнішнього фінансування,

– зазначив Шмигаль.