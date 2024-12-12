Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Атака на Херсон 12 грудня: є жертва

Голова ОВА наголосив, що з самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БпЛА.

Внаслідок чергової дронової атаки у Дніпровському районі міста поранення, несумісні з життям, зазнав 67-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого,

– написав Олександр Прокудін.

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого внаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!

До речі, минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинився не лише Херсон, а й ще 28 населених пунктів області. населені пункти області.

Окупанти били по соціальній інфраструктурі й житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Окрім того, понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Внаслідок російської агресії зазнали поранень ще 6 людей.