Не Совет по правам человека, не орган ООН, а только встреча
Следует подчеркнуть, что председательствовать Иран будет только в течение 2 дней. Социальный форум – не орган ООН, а ежегодная встреча. На ней в формате дискуссии между правительственными и неправительственными представителями обсуждается вызов в сфере защиты прав человека и приняты рекомендательные решения.
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В 2023 году тема мероприятия "Вклад науки, технологий и инноваций в поощрение прав человека, в частности, в контексте постпандемического восстановления". К сожалению, Иран иногда использует технологии не для защиты прав человека, а для идентификации нелояльных граждан с целью их дальнейшей ликвидации.
Именно поэтому отдельные государства решили бойкотировать Социальный форум, воспринимая "кадровое решение" как надругательство над универсальными ценностями международного сообщества. Впрочем, в программе остаются выступления представителей:
- Кубы,
- Сент-Люсия,
- ЮАР,
- Сьерра-Леоне,
- Сингапура
- самого Ирана,
- специализированных институтов ООН – ЮНЕСКО, ЮНЕП и ВОЗ.
Выборы без выбора
Презюмируется, что председательство на Социальном форуме проходит по принципу географической ротации. Впрочем, на этот раз очередь четвертый раз за 6 лет снова дошла до азиатско-тихоокеанского региона. Среди претендентов оказались Китай, Афганистан, Саудовская Аравия, Бахрейн и Иран.
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Ни одно из этих государств не может служить примером для подражания в сфере защиты прав человека. Каждая из них имеет свои "особенности": либо террористический режим у власти, либо геноцидную политику в отношении отдельных меньшинств.
Некоторые государства открыто поддерживают Россию, в то время как другие выступают "миротворцами" по крайне опасным для Украины сценариям. Следовательно, кого бы ни назначили, реакция гражданского общества была бы почти одинаковой: справедливая критика ООН и ее институтов. В конце концов, список претендентов был сведен только к Ирану, поэтому выбирать было просто не из кого.
Теперь не только Россия, режим которой признан на региональном уровне террористическим, возглавляет Контртеррористическое управление ООН, но и находящийся на 162 из 165 мест по уровню гражданских свобод Иран находится в одном из форумов Совета по правам человека.
Не в первый раз
Иран на Социальном форуме по правам человека и Россия в контртеррористическом управлении – не единственные примеры ненадлежащих кадровых решений на уровне ООН. Например, в 2003 году Комиссию ООН по правам человека (предшественница Совета ООН по правам человека) возглавила Ливия, где у власти был международный преступник Муаммар Каддафи.
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В 2020 году специальным докладчиком по негативному влиянию односторонних принудительных мер (санкций) на осуществление прав человека стала гражданка Беларуси Алена Духань. В этом же году после фальсифицированных выборов президентом государства стал Александр Лукашенко, а представители его режима были внесены в санкционные списки по всему миру.
Правила, а не право
Проблемой ООН является приоритет правил над правом: государства предпочитают следовать техническим регламентам, а не отталкиваться от реальной ситуации. При этом более сильные в геополитическом плане страны получают право толковать правила по собственному усмотрению.
Отдельные решения мотивируются соблюдением иллюзорного принципа "не навреди": "Иран в ООН плохо, однако, если его исключить, будет еще хуже". Именно поэтому, со ссылкой на ротацию, назначение Ирана одобрял Жозеф Боррель.
При этом также важно следовать дипломатическому протоколу. Имеем абсурдную ситуацию: в одно и то же время генсек ООН Антонио Гутерриш критикует Иран за казни "с тревожной скоростью" (показатель вырос по сравнению с прошлогодним на 30%), а дальше идет фотографироваться с представителем этого государства у флага ООН по случаю открытием Социального форума Совета ООН по правам человека.
В сумме – система выходит на этап самоуничтожения. Аппарат ООН функционирует для полного подрыва доверия к ООН и международному праву. Постоянные члены Совета Безопасности вместо гарантирования мира предпринимают агрессивные действия и массово нарушают права человека. Государства-члены вместо того, чтобы по "российскому сценарию" приостановить членство Ирана в Совете ООН по правам человека и сохранить репутацию и доверие к этой структуре, "глубоко обеспокоены" и объявляют бойкот.