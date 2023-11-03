Не Совет по правам человека, не орган ООН, а только встреча

Следует подчеркнуть, что председательствовать Иран будет только в течение 2 дней. Социальный форум – не орган ООН, а ежегодная встреча. На ней в формате дискуссии между правительственными и неправительственными представителями обсуждается вызов в сфере защиты прав человека и приняты рекомендательные решения.

Читайте также Хаос в Афганистане и поддержка Украины и Израиля: какими были 3 года каденции Байдена

В 2023 году тема мероприятия "Вклад науки, технологий и инноваций в поощрение прав человека, в частности, в контексте постпандемического восстановления". К сожалению, Иран иногда использует технологии не для защиты прав человека, а для идентификации нелояльных граждан с целью их дальнейшей ликвидации.

Именно поэтому отдельные государства решили бойкотировать Социальный форум, воспринимая "кадровое решение" как надругательство над универсальными ценностями международного сообщества. Впрочем, в программе остаются выступления представителей:

Кубы,

Сент-Люсия,

ЮАР,

Сьерра-Леоне,

Сингапура

самого Ирана,

специализированных институтов ООН – ЮНЕСКО, ЮНЕП и ВОЗ.

Выборы без выбора

Презюмируется, что председательство на Социальном форуме проходит по принципу географической ротации. Впрочем, на этот раз очередь четвертый раз за 6 лет снова дошла до азиатско-тихоокеанского региона. Среди претендентов оказались Китай, Афганистан, Саудовская Аравия, Бахрейн и Иран.

Интересно Украина не может предложить США деньги или ресурсы, но есть кое-что лучше

Ни одно из этих государств не может служить примером для подражания в сфере защиты прав человека. Каждая из них имеет свои "особенности": либо террористический режим у власти, либо геноцидную политику в отношении отдельных меньшинств.

Некоторые государства открыто поддерживают Россию, в то время как другие выступают "миротворцами" по крайне опасным для Украины сценариям. Следовательно, кого бы ни назначили, реакция гражданского общества была бы почти одинаковой: справедливая критика ООН и ее институтов. В конце концов, список претендентов был сведен только к Ирану, поэтому выбирать было просто не из кого.

Теперь не только Россия, режим которой признан на региональном уровне террористическим, возглавляет Контртеррористическое управление ООН, но и находящийся на 162 из 165 мест по уровню гражданских свобод Иран находится в одном из форумов Совета по правам человека.

Интересно, что петиция UN Watch об отмене председательства Ирана на Социальном форуме набрала более 110 тысяч голосов, однако это не помогло остановить его назначение, хотя соответствующая процедура была прямо предусмотрена.

Не в первый раз

Иран на Социальном форуме по правам человека и Россия в контртеррористическом управлении – не единственные примеры ненадлежащих кадровых решений на уровне ООН. Например, в 2003 году Комиссию ООН по правам человека (предшественница Совета ООН по правам человека) возглавила Ливия, где у власти был международный преступник Муаммар Каддафи.

Заметьте Какого оружия сейчас больше всего не хватает ВСУ

В 2020 году специальным докладчиком по негативному влиянию односторонних принудительных мер (санкций) на осуществление прав человека стала гражданка Беларуси Алена Духань. В этом же году после фальсифицированных выборов президентом государства стал Александр Лукашенко, а представители его режима были внесены в санкционные списки по всему миру.

Правила, а не право

Проблемой ООН является приоритет правил над правом: государства предпочитают следовать техническим регламентам, а не отталкиваться от реальной ситуации. При этом более сильные в геополитическом плане страны получают право толковать правила по собственному усмотрению.

Отдельные решения мотивируются соблюдением иллюзорного принципа "не навреди": "Иран в ООН плохо, однако, если его исключить, будет еще хуже". Именно поэтому, со ссылкой на ротацию, назначение Ирана одобрял Жозеф Боррель.

При этом также важно следовать дипломатическому протоколу. Имеем абсурдную ситуацию: в одно и то же время генсек ООН Антонио Гутерриш критикует Иран за казни "с тревожной скоростью" (показатель вырос по сравнению с прошлогодним на 30%), а дальше идет фотографироваться с представителем этого государства у флага ООН по случаю открытием Социального форума Совета ООН по правам человека.

В сумме – система выходит на этап самоуничтожения. Аппарат ООН функционирует для полного подрыва доверия к ООН и международному праву. Постоянные члены Совета Безопасности вместо гарантирования мира предпринимают агрессивные действия и массово нарушают права человека. Государства-члены вместо того, чтобы по "российскому сценарию" приостановить членство Ирана в Совете ООН по правам человека и сохранить репутацию и доверие к этой структуре, "глубоко обеспокоены" и объявляют бойкот.