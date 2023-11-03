Временный президент

"Моя победа станет мостом между разными поколениями", – говорил Джо Байден перед президентскими выборами в США в 2020 году.

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Тогда, за несколько недель до своего 78-летия, бывший вице-президент считался переходной фигурой, которая через четыре года передаст эстафету кому-то из молодых демократов. Сегодня, 3 ноября, проходит три года с момента проведения предыдущих выборов. За это время Байден стал еще одним из тех, кто подтверждает высказывание Милтона Фридмана: "Нет ничего более постоянного, чем временное".

За год до очередных выборов президента демократы так и не смогли найти более популярной альтернативы уже почти 81-летнему дедушке, состояние здоровья которого ухудшается на глазах. Сможет ли Байден в случае победы доработать еще четыре года второго срока – большая загадка и огромный риск для Демпартии.

Впрочем, на долю действующей администрации уже выпало немало испытаний. Как внутри страны, так и на внешней арене перед Соединенными Штатами возникает множество вызовов, на которые нужно мгновенно находить ответ. В некоторых случаях команда Байдена реагирует в целом правильно (например, поддерживая Украину и Израиль), но иногда своими действиями влечет за собой настоящий хаос (как в случае с выводом войск из Афганистана).

Спасти Байдена может только Трамп

На внутренней арене, что так или иначе всегда является приоритетом для американской власти, администрация Байдена в целом действовала в стиле характерном для представителей Демократической партии: через увеличение государственных расходов и повышение налогов.

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Придя к власти во время пандемии коронавируса, президент сразу начал работать над предоставлением средств для ликвидации ее последствий. Уже в марте 2021 года был принят закон о выделении 1,9 триллиона долларов, а общая сумма со временем выросла еще на несколько триллионов.

Благодаря этому экономика получила мощный толчок к обновлению. В отличие от ЕС, Китая или других мировых лидеров США быстро вернулись к высоким показателям роста ВВП.

Однако побочные эффекты не заставили себя ждать: инфляция превысила рекордные показатели за последние 40 лет (более 8% в годовом измерении), в ответ на что Федеральная резервная система была вынуждена повышать процентные ставки. Как следствие, американцы впервые за многие годы почувствовали подорожание кредитных средств: теперь вместо 2 – 3% годовых за новый дом или автомобиль им приходится платить 8 – 9%, что является существенной разницей.

Как свидетельствуют опрос, американцы считают, что республиканцы могут справиться в вопросах экономики лучше, чем демократы. Подобные тенденции касаются и других сфер внутренней политики: охраны границ, правопорядка, образования и т.д. Обычно такая ситуация означает большие проблемы для действующей власти.

Удивительно, но республиканцы не спешат этим пользоваться: они собираются выдвинуть против Байдена единственного политика, у которого высокие шансы проиграть ему на всеобщих выборах – Дональда Трампа.

Согласно опросам, другие лидеры республиканских праймериз – Рон Десантис, Никки Хейли – имели бы гораздо более высокие шансы против постаревшего президента, потому что просто не имеют такого высокого антирейтинга, как у Трампа.

От Афганистана до Украины

На внешней арене Байден начал свою каденцию с нескольких неудачных решений. Весной 2021 года были сняты санкции с "Северного потока-2", что в то время огорчило всех украинцев. А спустя несколько месяцев произошел хаотичный выход из Афганистана, обернувшийся катастрофой для поддерживаемого американцами правительства в Кабуле. Талибан не только вернул себе власть, но и захватил сотни единиц военной техники. Вероятно, именно события в Афганистане стали зеленым светом для Владимира Путина, который откладывал вторжение в Украину именно из-за угрозы реакции Вашингтона.

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К счастью, с началом полномасштабной российско-украинской войны, администрация Байдена начала двигаться в правильном направлении, хоть и не сразу. Традиционно для себя американцы не спешили оказывать нам всеобъемлющую помощь, хоть и говорили, что будут с Украиной "столько, сколько потребуется".

С одной стороны, исключительно благодаря позиции Вашингтона у нас сегодня есть оружие, которое помогает нам останавливать оккупантов: США предоставили примерно половину всего вооружения, полученного Украиной, с начала 2022 года.

С другой стороны, до сих пор мы не получаем оружие тех видов и в тех масштабах, которые позволили бы нам отвоевывать оккупированные территории.

Многие американские обозреватели не понимают, почему администрация Байдена задерживает передачу нам самолетов, ракет большого радиуса действия, ранее – систем РСЗО и ПВО. Предоставив все это быстрее, Вашингтон мог бы существенно сэкономить, ведь украинцы могли бы вернуть утраченные земли гораздо быстрее. Сегодня даже получение всего перечня пожеланий Киева будет иметь гораздо меньшее влияние на линию фронта, и война может затянуться на многие годы, в течение которых Украина будет нуждаться в постоянной американской поддержке.

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Так или иначе, действующий президент США и его команда дают нам определенный уровень уверенности в том, что оказание помощи не будет внезапно прервано. Возможно, этого не произойдет и в случае победы Трампа или другого республиканца, но подход к российской проблеме у них, вероятно, будет иным.

Джо Байден – это не Билл Клинтон или Барак Обама. Он не является популярным политиком, которого обожает публика и которого будут поддерживать, несмотря ни на что. Джо Байден – это продукт обстоятельств, который смог ухватиться за свой шанс под занавес почти 60-ти лет политической карьеры. Его первый термин пока нельзя назвать успешным, однако он имеет отличные шансы на победу в 2024-м, если обстоятельства снова сложатся должным образом.

Как бы там ни было, мы желаем президенту крепкого здоровья и долгих лет жизни. А также осознание того, что в интересах американского народа украинская победа должна быть достигнута как можно быстрее.