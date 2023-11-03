Когда-то один знающий человек мне сказал: "Понимаешь, мы не сможем предложить США что-то глобально интересное им в виде денег или ресурсов. Да, у нас есть залежи полезных ископаемых, но по сравнению с другими странами – немного. У нас слишком малый и неглубокий рынок, чтобы привлечь деньги, которые ходят большими пакетами. Единственное, где мы можем конкурировать за внимание и поддержку, – это стать успешным reform case. Это то, что важно, потому что это редкость".

Читайте также Какого оружия сейчас больше всего не хватает ВСУ

Не все коррупция, что так называют

Действительно, у коллективного Запада много таких локаций, где он пытается "вырастить" успешную демократию и свободный рынок, с верховенством права, уважением к частной собственности и правам человека. Годами инвестирует туда внимание и деньги. И почти нигде ничего нормального не получается. Что многое говорит об эффективности различных организаций, которые над этим работают, конечно, но факт.

На этом поле мы в тяжелом весе и можем показать просто звездные результаты. Зеленая металлургия, по-видимому, не зажигает. А дерегуляция, цифровизация и прозрачность вполне могли бы.

А еще вижу интересный тренд в моем пузыре: люди наконец-то начинают ставить под сомнение термин "коррупция". Потому что когда что-то работает плохо, неудобно и некачественно, это не всегда коррупция. Когда в коммерческие отношения (даже с государством) закладывается прибыль, это не коррупция.

Когда нам не нравится, что некоторые органы тратят деньги на то, для чего они созданы (даже если это обновление золоченых бань на церкви или брусчатка), это тоже не коррупция. Решить, что их деятельность сейчас не ко времени – это вопрос policy.

Интересно До "потолка" еще далеко: какая ситуация с санкциями против России

Когда многочисленные контролирующие и антикоррупционные органы бегают за мелочью, но не могут подступиться к действительно крупным рыбам, это тоже не всегда коррупция. Как и то, что у нас становится все больше контроля и отчетности, а ситуация с восприятием уровня коррупции не меняется.

Думаю, нам нужно навести фокус на все эти разные важные темы и начать их называть своими именами. Некомпетентность, низкое качество госуправления, захват государства, популизм, недостаток нужных знаний, излишняя зарегулированность. Непонимание глобального экономического контекста и неспособность увидеть возможности и использовать их. Есть много более точных терминов, описывающих то, что нас беспокоит.

Когда мы сможем правильно определить проблему, начнем думать о путях решения. И перестанем вредить себе на внешних площадках, соглашаясь с нарративом, что мы катастрофически коррумпированная страна.

Не хуже многих других на поле реформирующихся. И даже тех, кто считается уже реформированным.