На самом деле на Россию работают те, кто пытается расколоть украинское общество по любому признаку: национальному, языковому, территориальному и по политической принадлежности.

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Задача X – выжить

Наш враг за поребриком! Все, кто поддерживает независимость и свободу в Украине – это наша стая! В деталях будем разбираться после войны, если в этом будет хоть какой-то смысл. Пока необходимо выжить.

Выжить в войне с врагом, который в 4 раза превосходит нас по количеству. Выжить в открытом противостоянии со страной, имеющей один из самых больших золотовалютных запасов, страной площадью 17 миллионов квадратных километров. Страной, которая является одним из крупнейших экспортеров газа и нефти в мире, которая контролирует 35% мировой продажи алмазов, большую часть титана, никеля, ванадия.

Вам еще хочется тратить силы, время и ресурсы на войну? Хочется ругаться и винить друг друга в предательстве? Точно хочется? Тогда вспомните, что рядом с нами огромная, агрессивная, расшатанная пропагандой страна, политическое руководство которой не признает нашего права на существование и ставит своей целью или оккупацию Украины и превращение ее в один из собственных федеральных округов, или уничтожение нашего промышленного и энергетического потенциала созданием условий, которые делают невозможным проживание на наших территориях и их администрирование.

Кто правильный украинец – выясним потом

Они способны производить оружие десятилетиями и долбить нас до тех пор, пока мы будем двигаться. Мы не можем сбросить их в Тихий океан. Мы не можем загнать их за Урал. Мы не можем заставить их перестать стрелять. Но мы можем сделать так, чтобы война с нами стала для них ужасом.

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Чтобы 90% их ракет не достигали цели. Чтобы их корабли не могли выйти в Черное море. Чтобы их территории, к которым мы сможем добраться, умылись кровью. Чтобы ни один штаб, ни один завод, ни один склад, ни один аэродром в 1000 километрах от нашей границы не мог работать и наносить нам вред.

Для этого мы должны быть стаей. Стаей, а не вечно грызущимся стадом. Роем шершней, атакующем врага, а не собачьей сворой. Любые разногласия между нами должны быть забыты до тех пор, пока мы не будем в безопасности.

Все для фронта, все для победы! Остальные – потом. Потом выясним, кто из нас самый правильный украинец, кто гетман, кто достоин булавы... Если останется кому выяснять и самое главное, зачем это делать.

Помощь союзников будет бесперебойно оказываться тем, кто вызывает уважение и доверие. Мощному украинскому кулаку, украинскому народу, борющемуся за свободу и независимость. А не отдельным группам и партиям, мечтающим поруководить и подерибанить. Как-то так. Пока мы едины – мы непобедимы! Извините за ассоциацию, но именно этот лозунг подходит на 100%.