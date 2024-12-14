Несут ли ответственность за изменение климата государства, которые не снижают выбросы парниковых газов? Этот вопрос все чаще звучит в международных судах. В 2024 году борьба за климатическую справедливость вышла на новый уровень. О самых громких судебных делах из-за изменения климата и как это касается Украины – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Verein KlimaSeniorinnen Schweiz и другие против Швейцарии

В ноябре 2020 года Ассоциация пожилых женщин Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, которая борется за уменьшение выбросов парниковых газов в Швейцарии, подала жалобу в Европейский суд по правам человека против правительства своей страны.

Заявительницы жаловались, что Швейцария не делает достаточно для борьбы с изменением климата, и это ухудшает жизнь пожилых женщин, которые входили в состав Ассоциации. Некоторые из них имели проблемы со здоровьем из-за жары и даже нуждались в госпитализации.

В апреле 2024 года Суд принял решение по существу по жалобе от Ассоциации и признал, что Швейцария нарушила право на частную и семейную жизнь и право на справедливый суд, которые предусмотрены Европейской конвенцией по правам человека. Среди прочего, суд отметил, что правительство Швейцарии не достигло своих целей по уменьшению выбросов парниковых газов.

Это решение стало историческим шагом, ведь дело Verein KlimaSeniorinnen Schweiz против Швейцарии стало первым из 12 дел, находившихся на рассмотрении Суда и касалась вопросов климата, по которому ЕСПЧ вынес решение по существу. Фактически ЕСПЧ впервые дал оценку нарушению прав человека из-за ненадлежащего воплощения климатической политики конкретным государством.

Дуарте Агостиньо и другие против 33 стран, среди которых – Украина

В сентябре 2020 года шестеро португальцев, среди которых самой молодой было всего 8 лет, а самой старшей – 21, подали в ЕСПЧ жалобу против Португалии и еще 32 европейских стран, включая Украину. Они обвинили эти страны в недостаточных усилиях в борьбе с изменением климата, что привело к сильной ежегодной жаре в Португалии.

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Заявители утверждали, что из-за жары ухудшалось их самочувствие, возникали проблемы со сном, что снижало производительность в течение дня. Кроме того, они испытывали страх и тревожность из-за пожаров, вызванных климатическим кризисом.

Заявители считали, что государства нарушили их право на жизнь, запрет пыток, уважение частной и семейной жизни, а также запрет дискриминации, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека.

К сожалению, решение по существу суд по этому делу не вынес, поскольку жалоба была признана неприемлемой из-за того, что заявители не обратились сначала в национальные суды (а исчерпание национальных средств защиты является обязательным условием для того, чтобы ЕСПЧ рассмотрел дело по существу).

Международный трибунал ООН по морскому праву и изменение климата

Уже в мае 2024 года "копилка" развития международного права пополнилась еще одним выдающимся решением. Международный трибунал ООН по морскому праву вынес единодушное консультативное заключение, в котором подтвердил правовые обязательства государств по защите океанов и морского биоразнообразия от изменения климата, вызванного деятельностью человека. Это стало первым случаем, когда международный трибунал выдал консультативное заключение относительно обязательств государства, касающихся изменения климата.

С точки зрения развития международного права – это чрезвычайно важное решение. Несмотря на то, что заключение несет "консультативный" характер, в дальнейшем суды смогут опираться на него при вынесении своих решений.

Украина же, как сторона Конвенции ООН по морскому праву, должна принять во внимание и интегрировать в воплощение своей климатической политики выводы, к которым пришел Международный трибунал ООН по морскому праву.

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Международный суд ООН и ответственность государств по изменению климата

В 2023 году начался еще один исторический процесс по определению ответственности государств за климатический кризис. Так, весной 2023 года Генеральная Ассамблея ООН обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть два важных вопроса:

какие обязанности имеют государства, в частности, по защите климатической системы;

какие юридические последствия ждут те страны, которые уже нанесли значительный ущерб.

Инициатором этого процесса стала малая островная страна Вануату, которая призвала другие страны поддержать инициативу и начала ее продвижение в Генассамблее.

Международный суд ООН будет рассматривать упомянутые выше вопросы в порядке предоставления консультативного заключения. Как и упомянутое выше консультативное заключение Международного трибунала ООН по морскому праву, это решение не будет касаться конкретного государства и не будет иметь непосредственных обязательных предписаний для отдельной страны. Однако в дальнейшем суды смогут принимать во внимание это заключение и опираться на него при вынесении своих решений.

Процесс вынесения консультативного заключения Международного суда ООН еще продолжается, а финальное решение ожидается в 2025 году. Недавно, 2 декабря начался новый этап рассмотрения – устные слушания, которые продлятся до 13 декабря, где страны смогут выступить со своими заявлениями.

Как это касается Украины

Для Украины вопрос ответственности стран за климатический кризис стоит особенно остро в контексте ответственности за вред, вызванный войной. Так, согласно исследованию, 24 месяца полномасштабного вторжения России в Украину могли привести к выбросу 175 миллионов тонн углекислого газа, что можно оценить в около 32 миллиарда долларов климатического ущерба.

Ожидаемое консультативное заключение Международного суда ООН сможет помочь прояснить какие дальнейшие шаги, Украина может осуществлять для привлечения России к ответственности за выбросы парниковых газов от войны.

Итак, такая судебная динамика на международном уровне способствует развитию международного права по вопросам изменения климата и формирует важные правовые прецеденты. Мы наблюдаем, что вопрос изменения климата становится все более критическим для многих стран, в том числе и для Украины.

Судебные решения и выводы должны быть приняты во внимание Украиной как для воплощения своих климатических целей, так и с точки зрения привлечения России к ответственности за климатический ущерб.