Жестокое игнорирование реалий фронта

Это не выдумка и не преувеличение – это реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Об этом заявила Алина Михайлова, информирует 24 Канал.

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Командование переходит границы разумного: артиллеристов бросают в штурмы, потому что "нет снарядов". Поэтому медиков скоро отправят в окопы, потому что "нет пехоты", которую надо спасать?

Это не тактика – это самоуничтожение. И это происходит под прикрытием громких слов о "героизме" и "необходимости".

Приказы типа "восстановить утраченные позиции" звучат просто и эффектно, особенно из тыловых штабов. Но те, кто дает эти приказы, не знают, что такое держать круговую оборону, умолять об огне на запрет или отчаянно ждать эвакуации, которой не будет.

Это не стратегия и не военное искусство. Это жестокое игнорирование реалий фронта.

Мы теряем людей. Ежедневно. Бессмысленно и безрезультатно. И вместо того, чтобы честно признаться в провалах и искать новые подходы, нас кормят иллюзиями о контроле ситуации.

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Ключевые проблемы

Игнорирование реалий фронта. Решения принимаются людьми, которые не имеют реального представления о состоянии дел. Отсутствие ответственности. Отправлять людей на смерть легко, когда ты сам остаешься в тылу. Деградация армейского потенциала. Постоянные потери квалифицированных кадров без попыток их сохранить ведут к катастрофе.

Это не "героизм", это систематическое уничтожение собственного войска.

Реальность не меняется от молчания. Мы должны перестать прятаться за лозунгами и начать признавать ошибки. Иначе мы потеряем все – не только позиции, но и саму армию.