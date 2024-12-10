Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова и журналиста Юрия Бутусова, которые рассказали о ситуации, которая сложилась вокруг Покровска.

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Что известно о ситуации на Покровском направлении

Как рассказывает Юрий Бутусов, на Покровском направлении сложилась критическая ситуация из-за управленческих и организационных проблем в командовании в ОТГ "Донецк", которое держит оборону на этом участке фронта. Журналист обвиняет командование в организационной неспособности, несмотря на привлечение дополнительных сил там.

Из-за этого, по его словам, оккупантам удается "просачиваться", в результате чего стала оборона превращается во встречные бои.

Звонишь разбираться с ситуацией, а там просто смесь войск, без управления, без взаимодействия. Один батальон придан другой бригаде, меняет одна полоса другую полосу, и полный хаос. В результате бойцам, которые должны выполнять задачи, постоянно меняют задачи, постоянно их истощают, не дают информации о событиях,

– заявил он.

Подобную оценку ситуации на Покровском направлении дает и Сергей Филимонов. Он также называет решения и действия командования основной проблемой этого участка фронта, поскольку оно, по его мнению, ставит нашим защитникам задачи, которые фактически нереально выполнить.

"Главная причина катастрофы на Покровском направлении – высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения", – говорит он.

К слову, военный эксперт Павел Нарожный рассказывал, что участок возле Покровска и Курахово остается самым горячим на фронте. На нем происходят от 40 до 60% всех боевых столкновений. Россияне стремятся добраться до автодорог, которые являются важными в поставках военного вооружения.