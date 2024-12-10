Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командира 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова та журналіста Юрія Бутусова, які розповіли про ситуацію, яка склалася навколо Покровська.

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Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку

Як розповідає Юрій Бутусов, на Покровському напрямку склалася критична ситуація через управлінські й організаційні проблеми в командуванні в ОТУ "Донецьк", яке тримає оборону на цій ділянці фронту. Журналіст звинувачує командування в організаційній нездатності, попри залучення додаткових сил там.

Через це, за його словами, окупантам вдається "просочуватись", внаслідок чого стала оборона перетворюється на зустрічні бої.

Дзвониш розбиратись із ситуацією, а там просто суміш військ, без управління, без взаємодії. Один батальйон приданий іншій бригаді, змінює одна полоса іншу полосу, і повний хаос. В результаті бійцям, які мають виконувати завдання, постійно змінюють завдання, постійно їх виснажують, не дають інформації про події,

– заявив він.

Подібну оцінку ситуації на Покровському напрямку дає і Сергій Філімонов. Він також називає рішення та дії командування основною проблемою цієї ділянки фронту, оскільки воно, на його думку, ставить нашим захисникам завдання, які фактично нереально виконати.

"Головна причина катастрофи на Покровському напрямку – вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Генерали, які не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення", – каже він.

До слова, військовий експерт Павло Нарожний розповідав, що ділянка біля Покровська та Курахового залишається найгарячішою на фронті. На ній відбуваються від 40 до 60% всіх бойових зіткнень. Росіяни прагнуть дістатися до автошляхів, які є важливими у постачанні військового озброєння.