Військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу розповів, що логістика на цій ділянці дещо ускладнена, і може ще більше ускладнитися. Також окупанти активно атакують Велику Новосілку, яка доволі близько розташована до Дніпропетровської області.

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Про ситуацію на Курахівському та Покровському напрямках

Росіяни зайшли в Курахове. Імовірно, половина міста під їхнім контролем. Вони підірвали дамбу на водосховищі. З півночі намагаються обійти населений пункт. Вже дуже близько підійшли до єдиної дороги, по якій йде постачання військового озброєння, що серйозно загрожує українським оборонцям на цій ділянці фронту.

Нинішня ситуація на полі бою склалася насамперед через величезну перевагу особового складу ворога. Вони мають набагато більше людей та готові кидати їх у великих кількостях у бездумні атаки. Тому Генштаб звітує про 1500 – 2000 втрат майже кожного дня,

– наголосив Нарожний.

Щоб переломити такий розвиток подій, Україні необхідно змінити підхід до мобілізації. Ворог, знаючи проблему з нестачею особового складу, розтягує фронт. Атаки бувають і на Херсонщині, і на Запоріжжі, і на Донеччині. Крім того, росіяни мають перевагу в авіації, скидають величезну кількість КАБів на позиції Сил оборони та українські цивільні міста.

Бої біля Курахового та Покровська: дивіться на карті

Російська тактика зрозуміла: противник хоче обійти Покровськ, який є важливим через автошлях на Краматорськ, по ньому проходить 70% всього постачання; є ще траса до Слов'янська, пролягає вздовж Куп'янського відтинку, вона також під загрозою, по ній можуть прилітати ворожі удари.

Логістика на Слов'янсько-Краматорській агломерації доволі ускладнена й може ще більше ускладнитися,

– зазначив військовий експерт.

Також ворог атакує Велику Новосілку, яка є великим укріпрайоном. Ворог намагається її обійти з флангів. Не можна сказати, що селище є ключем до Дніпропетровської області, але воно дійсно розташоване вже майже на кордоні з регіоном. Тут точаться серйозні бої, наразі українські військові стримують всі атаки окупантів.

Зверніть увагу! Благодійна організація "Реактивна пошта", засновником якої є Павло Нарожний, вже більш як 10 років допомагає артилерійським підрозділам. Усі активні збори можна знайти на їхньому сайті. Там же можна задонатити за реквізитами та навіть оформити підписку на щомісячний донат.

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