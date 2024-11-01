В этом году глобальные изменения климата дали о себе знать в Европе. Ранняя весна, засухи летом, катастрофические наводнения в Центральной Европе. В конце октября непогода коснулась и Испании. Город Валенсия после мощных ливней накрыло наводнение. По меньшей мере 158 человек погибли, десятки пропали без вести.

Экстремальные ливни, вызвавшие разрушительные наводнения в Валенсии, в очередной раз продемонстрировали уязвимость современной инфраструктуры к изменениям климата. На этот раз причиной стал природный феномен gota fría или "холодная капля", когда холодный воздух встречается с горячими водами Средиземного моря, которые за последние годы прогрелись до небывалых уровней. Ученые считают, что глобальное потепление усиливает влияние этого явления, увеличивая количество влаги в воздухе и интенсивность осадков, создавая опасные условия для региона, что все меньше соответствует современному климату.

24 Канал рассказывает все, что известно о катастрофическом наводнении в Валенсии и что говорят о его причинах ученые.

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Самое сильное наводнение с 1996 года: что произошло в Испании

Валенсия – город и автономная область на востоке Испании, расположена на средиземноморском побережье. Каждую осень он сталкивается с погодным явлением gota fría, "холодной капли", когда теплый, влажный средиземноморский воздух сталкивается с внезапным притоком холодного воздуха с севера и вызывает очень сильные ливни.

Но в этом году "холодная капля" привела к идеальному шторму, усиленного климатическими изменениями. В результате на Валенсию опустилось самое сильное с 1996 года наводнение в масштабах страны.

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Местные жители на затопленных улицах региона Валенсии / Фото Alberto Saiz / AP Photos

Сейчас перед регионом стоят вопросы по усилению защиты от сезонных наводнений, которые становятся все более экстремальными из-за человеческого фактора, пишет The Telegraph.

Глобальное потепление, вызванное парниковыми газами, сохраняет тепло, которое питает штормы с большей энергией. Это означает, что когда наступает шторм, он распространяется с большей силой.

Испанское метеорологическое агентство Aemet сообщило в конце октября, что Валенсия пережила "самые неблагоприятные похолодания века" перед разрушительными наводнениями. Причиной увеличения интенсивности проливных дождей в четыре раза считают изменение климата. По утверждениям Aemet, не только осадки стали сильнее, но и экстремальные явления теперь случаются чаще.

Данные Aemet показывают увеличение осадков на 19% в районах, которые сталкиваются с "холодной каплей", по сравнению с 1960-ми годами.

По недавнему исследованию Политехнического университета Каталонии, за последние 50 лет интенсивность осадков в Испании выросла в четыре раза. Хотя привычным порогом для проливных дождей является 60 миллиметров осадков, в этом сезоне gota fría выпало около 200 миллиметров в целом и до 400 миллиметров в некоторых районах, в частности в городе Утиэль в Валенсии.

Невозможно, чтобы температура воздуха и моря росла, а все остальное оставалось без изменений,

– говорят испанские синоптики.

Еще одно следствие климатических изменений – пересыхание почвы после лета. Теперь она хуже впитывает воду, и после внезапного ливня повышается риск наводнения. Дренажная система Валенсии также не рассчитана на такие сильные ливни, даже несмотря на усилия по модернизации инфраструктуры.

Что говорят ученые

Хотя обычно ученые не берутся 100-процентно утверждать, что любое экстремальное погодное явление было вызвано изменением климата, в случае с Валенсией ситуация иная, пишет BBC. Здесь специалисты однозначно указывают на роль глобальных изменений климата в усилении наводнения в Испании.

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Несомненно, эти взрывные ливни были усилены изменением климата. С каждой долей градуса сжигания ископаемого топлива атмосфера может удерживать больше влаги, что приводит к более сильным всплескам дождей,

– утверждает доктор Фридерике Отто из Имперского колледжа Лондона, которая возглавляет международную группу ученых.

По словам ученых, изменения климата непосредственно повлияли на количество осадков, которые несут облака с моря – объемы увеличиваются на 7% на каждый градус потепления.

Кроме экстремального количества осадков, мы наблюдаем более жаркое лето, которое может прокалить почву и уменьшить ее способность поглощать воду. В свою очередь, это усиливает более прямое влияние увеличения интенсивности осадков, поскольку больше влаги попадает в реки,

– добавляет профессор Марк Смит из Университета Лидса.

Отсутствие подробных предупреждений о непогоде в Испании привело к критике со стороны общественности. Но метеорологи объясняют, что предсказать путь интенсивных и быстро движущихся гроз – очень сложно.

Предупреждения могут спасти ситуацию, поскольку они помогают людям, что надо идти на возвышенности и в безопасные места перед наводнением. Но, как мы видели сегодня в Испании, невероятно трудно предупредить о сильных грозах, потому что точное место сильных дождей часто неизвестно заранее, – объяснила доктор Линда Спейт из Оксфордского университета.

По ее словам, синоптики и ученые упорно работают над инновационными решениями этой проблемы, однако это будет нелегким делом. Проблема и в том, что мосты и улицы построены в соответствии с климатом прошлого века, а не того, который мы имеем сейчас.

В чем опасность такого явления

Внезапные катастрофические наводнения имеют специальное название на испанском – это DANA, испанская аббревиатура для "высокогорной изолированной депрессии", пишет Reuters. В отличие от обычных штормов или шквалов, это явление может образовываться независимо от полярных или субтропических течений.



Смытые непогодой автомобили / Фото ASA / GC / SM

Когда холодный воздух дует над теплыми водами Средиземного моря, это приводит к тому, что горячий воздух быстро поднимается вверх и образует плотные, наполненные влагой облака. Они могут оставаться над одной местностью в течение многих часов.



По словам метеорологов, это событие иногда провоцирует сильный град и торнадо, как это наблюдалось в конце октября. Восточная и южная Испания особенно чувствительны к этому явлению из-за своего расположения между Атлантическим океаном и Средиземным морем. Теплые и влажные воздушные массы и холодные фронты встречаются в этом регионе, где горы способствуют образованию грозовых облаков и ливней.

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Рубен дель Кампо, представитель национального метеорологического агентства Aemet, заявил, что DANA на этой неделе был одним из трех сильнейших штормов за последнее столетие в регионе Валенсии.

Прогнозы соответствовали тому, что произошло. Но в районе между Утьелем и Чивой в Валенсии количество осадков превысило 300 литров на квадратный метр,

– объяснил дель Кампо.

"В будущем мы увидим больше таких внезапных наводнений. На это будут влиять изменения климата", – отметила Ханна Клоук, профессор гидрологии из Университета Рединга в Англии. По ее словам, даже ранние предупреждения о сильном дожде, основанные на надежных прогнозах, мало помогают предотвратить смертельные случаи, и людям нужно научиться понимать реальную опасность.

Просто говорить людям, что будет сильный ливень, недостаточно... Мы видели, что люди подвергают себя опасности, управляя автомобилями в прибывающей воде,

– добавила ученая.

Какова история явления До появления термина DANA в начале 2000-х годов любой мощный осенний ливень, характерный для средиземноморского климата, в Испании и некоторых частях Франции назывался "холодной каплей".



Это выражение все еще широко используется испанцами в разговорах. Его история восходит к 1886 году, когда немецкие ученые представили идею kaltlufttropfen, или "капли холодного воздуха", чтобы описать атмосферные возмущения на большой высоте. Однако испанские метеорологи считают, что эта концепция уже устарела.

Как отреагировали в Евросоюзе и местной власти

Самые смертоносные наводнения в Испании за последние десятилетия являются еще одним ужасным напоминанием о том, что Европа не готова к последствиям нагревания атмосферы, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 30 октября.

Это драматическая реальность изменения климата. И мы должны подготовиться к борьбе с этим,

– сказала еврочиновница.

Большие проблемы с реагированием, однако, были и на местном уровне. Правительство Валенсии, который отвечает за координацию экстренных служб в пострадавших районах, признал, что только через 10 часов после сообщений о наводнении, прислало текстовое сообщение, предупреждая жителей о приближении катастрофы.

Это произошло после того, как Национальное государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) объявило о "чрезвычайной опасности" в регионе Валенсии.



Жители региона на затопленной улице / Фото Manu Fernandez / AP Photos

К тому времени, когда власти Валенсии начали принимать меры, ситуация уже значительно обострилась, поделился с Politico чиновник из министерства экологии.

Именно региональные правительства в Испании управляют системами предупреждения и имеют полномочия отправлять уведомления на мобильные телефоны граждан, чтобы ограничить мобильность, когда это необходимо... Почему произошла эта значительная задержка в отправке сообщений предупреждений на мобильные телефоны, что рекомендуют не путешествовать или ехать на работу? Не знаю,

– сказал чиновник.

Короткое сообщение регионального правительства, которое предупреждало о сильных осадках и рекомендовало местным жителям оставаться дома, поступило слишком поздно для многих жителей региона. На тот момент они уже оказались в ловушке прибывающей воды,.

Для предупреждения таких катастроф в будущем, Испания и другие страны Европы должны усовершенствовать систему экстренного реагирования и обеспечить своевременное информирование населения. Следует разработать национальные протоколы быстрого оповещения о чрезвычайных ситуациях, которые будут включать регулярные тренировки и координацию между местными и центральными органами власти.

Также важно инвестировать в инфраструктуру, способную выдержать экстремальные погодные явления, и разрабатывать планирование городов с учетом новых климатических рисков.