Цьогоріч глобальні зміни клімату дали про себе знати в Європі. Рання весна, посухи влітку, катастрофічні повені в Центральній Європі. Наприкінці жовтня негода торкнулася й Іспанії. Місто Валенсія після потужних злив накрила повінь. Щонайменше 158 людей загинуло, десятки пропали безвісти.

Екстремальні зливи, що спричинили руйнівні повені у Валенсії, вкотре продемонстрували вразливість сучасної інфраструктури до змін клімату. Цього разу причиною став природний феномен gota fría або "холодна крапля", коли холодне повітря зустрічається з гарячими водами Середземного моря, які за останні роки прогрілися до небувалих рівнів. Вчені вважають, що глобальне потепління посилює вплив цього явища, збільшуючи кількість вологи в повітрі та інтенсивність опадів, створюючи небезпечні умови для регіону, що все менше відповідає сучасному клімату.

24 Канал розповідає все, що відомо про катастрофічну повінь у Валенсії та що кажуть про її причини науковці.

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Найсильніша повінь з 1996 року: що сталося в Іспанії

Валенсія – місто та автономна область на сході Іспанії, розташована на середземноморському узбережжі. Щоосені воно стикається з погодним явищем gota fría, "холодної краплі", коли тепле, вологе середземноморське повітря зіштовхується з раптовим припливом холоднішого повітря з півночі та викликає дуже сильні зливи.

Та цьогоріч "холодна крапля" призвела до ідеального шторму, підсиленого кліматичними змінами. В результаті на Валенсію опустилася найсильніша з 1996 року повінь у масштабах країни.

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Місцеві жителі на затоплених вулицях регіону Валенсії / Фото Alberto Saiz / AP Photos

Зараз перед регіоном постають питання щодо посилення захисту від сезонних повеней, які стають дедалі екстремальнішими через людський фактор, пише The Telegraph.

Глобальне потепління, викликане парниковими газами, зберігає тепло, яке живить шторми з більшою енергією. Це означає, що коли настає шторм, він поширюється з більшою силою.

Іспанське метеорологічне агентство Aemet повідомило наприкінці жовтня, що Валенсія пережила "найнесприятливіші похолодання століття" перед руйнівними повенями. Причиною збільшення інтенсивності проливних дощів у чотири рази вважають зміну клімату. За твердженнями Aemet, не тільки опади стали сильнішими, але й екстремальні явища тепер трапляються частіше.

Дані Aemet показують збільшення опадів на 19% у районах, які стикаються з "холодною краплею", у порівнянні з 1960-ми роками.

За нещодавнім дослідженням Політехнічого університету Каталонії, за останні 50 років інтенсивність опадів в Іспанії зросла в чотири рази. Хоча звичним порогом для проливних дощів є 60 міліметрів опадів, у цьому сезоні gota fría випало близько 200 міліметрів загалом і до 400 міліметрів у деяких районах, зокрема в місті Утіель у Валенсії.

Неможливо, щоб температура повітря та моря зростала, а все інше залишалося без змін,

– кажуть іспанські синоптики.

Ще один наслідок кліматичних змін – пересихання ґрунту після літа. Тепер він гірше вбирає воду, і після раптової зливи підвищується ризик повені. Дренажна система Валенсії також не розрахована на такі сильні зливи, навіть попри зусилля з модернізації інфраструктури.

Що кажуть вчені

Хоча зазвичай вчені не беруться 100-відсотково стверджувати, що будь-яке екстремальне погодне явище було спричинене зміною клімату, у випадку з Валенсією ситуація інша, пише BBC. Тут фахівці однозначно вказують на роль глобальних змін клімату у посиленні повені в Іспанії.

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Поза сумнівом, ці вибухові зливи були посилені зміною клімату. З кожною часткою градуса спалювання викопного палива атмосфера може утримувати більше вологи, що призводить до сильніших сплесків дощів,

– стверджує доктор Фрідеріке Отто з Імперського коледжу Лондона, яка очолює міжнародну групу вчених.

За словами науковців, зміни клімату безпосередньо вплинули на кількість опадів, які несуть хмари з моря – обсяги збільшуються на 7% на кожен градус потепління.

Окрім екстремальної кількості опадів, ми спостерігаємо більш спекотне літо, яке може прожарити ґрунт і зменшити його здатність поглинати воду. У свою чергу, це посилює більш прямий вплив збільшення інтенсивності опадів, оскільки більше вологи потрапляє у річки,

– додає професор Марк Сміт з Університету Лідса.

Відсутність докладних попереджень про негоду в Іспанії призвела до критики з боку громадськості. Але метеорологи пояснюють, що передбачити шлях інтенсивних гроз, що швидко рухаються – дуже складно.

Попередження можуть врятувати ситуацію, оскільки вони допомагають людям, що треба йти на височини та у безпечні місця перед повінню. Але, як ми бачили сьогодні в Іспанії, неймовірно важко попередити про сильні грози, тому що точне місце найсильніших дощів часто невідоме заздалегідь, – пояснила докторка Лінда Спейт з Оксфордського університету.

За її словами, синоптики та вчені наполегливо працюють над інноваційними рішеннями цієї проблеми, однак це буде нелегкою справою. Проблема й в тому, що мости та вулиці побудовані відповідно до клімату минулого століття, а не того, який ми маємо зараз.

В чому небезпека такого явища

Раптові катастрофічні повені мають спеціальну назву іспанською – це DANA, іспанська абревіатура для "високогірної ізольованої депресії", пише Reuters. На відміну від звичайних штормів або шквалів, це явище може утворюватися незалежно від полярних або субтропічних течій.



Змиті негодою автомобілі / Фото ASA / GC / SM

Коли холодне повітря дме над теплими водами Середземного моря, це призводить до того, що гаряче повітря швидко піднімається вгору та утворює щільні, наповнені вологою хмари. Вони можуть залишатися над однією місцевістю протягом багатьох годин.



За словами метеорологів, ця подія іноді провокує сильний град і торнадо, як це спостерігалося наприкінці жовтня. Східна та південна Іспанія особливо чутливі до цього явища через своє розташування між Атлантичним океаном і Середземним морем. Теплі та вологі повітряні маси та холодні фронти зустрічаються в цьому регіоні, де гори сприяють утворенню грозових хмар і злив.

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Рубен дель Кампо, речник національного метеорологічного агентства Aemet, заявив, що DANA цього тижня був одним із трьох найсильніших штормів за останнє століття в регіоні Валенсії.

Прогнози відповідали тому, що сталося. Але в районі між Утьєлем і Чівою у Валенсії кількість опадів перевищила 300 літрів на квадратний метр,

– пояснив дель Кампо.

"У майбутньому ми побачимо більше таких раптових повеней. На це впливатимуть зміни клімату", – зазначила Ханна Клоук, професорка гідрології з Університету Редінга в Англії. За її словами, навіть ранні попередження про сильний дощ, що базуються на надійних прогнозах, мало допомагають запобігти смертельним випадкам, і людям потрібно навчитися розуміти реальну небезпеку.

Просто казати людям, що буде сильна злива, недостатньо... Ми бачили, що люди наражають себе на небезпеку, керуючи автівками у прибуваючій воді,

– додала вчена.

Яка історія явища До появи терміна DANA на початку 2000-их років будь-яка потужна осіння злива, характерна для середземноморського клімату, в Іспанії та деяких частинах Франції мала назву "холодної краплі".



Цей вираз все ще широко використовується іспанцями у розмовах. Його історія сягає 1886 року, коли німецькі вчені представили ідею kaltlufttropfen, або "краплі холодного повітря", щоб описати атмосферні збурення на великій висоті. Однак іспанські метеорологи вважають, що ця концепція вже застаріла.

Як відреагували в Євросоюзі та місцевій владі

Найсмертоносніші повені в Іспанії за останні десятиліття є ще одним жахливим нагадуванням про те, що Європа не готова до наслідків нагрівання атмосфери, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 30 жовтня.

Це драматична реальність зміни клімату. І ми повинні підготуватися до боротьби з цим,

– сказала єврочиновниця.

Великі проблеми з реагуванням однак були й на місцевому рівні. Уряд Валенсії, який відповідає за координацію екстрених служб у постраждалих районах, визнав, що лише через 10 годин після повідомлень про повінь, надіслав текстове повідомлення, попереджаючи жителів про наближення катастрофи.

Це сталося після того, як Національне державне метеорологічне агентство Іспанії (AEMET) оголосило про "надзвичайну небезпеку" в регіоні Валенсії.



Мешканці регіону на затопленій вулиці / Фото Manu Fernandez / AP Photos

На той час, коли влада Валенсії почала вживати заходів, ситуація вже значно загострилася, поділився з Politico чиновник з міністерства екології.

Саме регіональні уряди в Іспанії керують системами попередження та мають повноваження надсилати сповіщення на мобільні телефони громадян, щоб обмежити мобільність, коли це необхідно... Чому сталася ця значна затримка в надсиланні повідомлень попереджень на мобільні телефони, що рекомендують не подорожувати чи їхати на роботу? Не знаю,

– сказав урядовець.

Коротке повідомлення регіонального уряду, яке попереджало про сильні опади та рекомендувало місцевим жителям залишатися вдома, надійшло надто пізно для багатьох жителів регіону. На той момент вони вже опинилися у пастці води, що прибувала.

Для попередження таких катастроф у майбутньому, Іспанія та інші країни Європи мають вдосконалити систему екстреного реагування й забезпечити своєчасне інформування населення. Слід розробити національні протоколи швидкого оповіщення про надзвичайні ситуації, які включатимуть регулярні тренування та координацію між місцевими й центральними органами влади.

Також важливо інвестувати в інфраструктуру, здатну витримати екстремальні погодні явища, та розробляти планування міст із врахуванням нових кліматичних ризиків.