Глобальные климатические изменения создают вызовы не только для экономик стран, уровня жизни и гуманитарной сферы. Это проблема и для ядерных сил как свободного мира – НАТО, так и для авторитарных режимов России, Китая и тому подобное. Экологические факторы могут повысить риски для ядерной инфраструктуры из-за экстремальных погодных условий – наводнений, засух и ливней.

Ядерные испытания и аварии могут привести к масштабному загрязнению окружающей среды, в частности из-за безответственных действий России, которая бряцает атомным оружием. Даже ограниченное использование ядерного оружия может вызвать "ядерную зиму", что существенно ухудшит климатические условия, особенно для регионов с нестабильной продовольственной безопасностью. Это означает, что изменение климата и вооруженные конфликты имеют потенциал взаимного усиления.

Кроме того, средства, расходуемые на содержание и модернизацию ядерного арсенала, могли бы способствовать развитию зеленых технологий, альтернативных источников энергии и адаптационных стратегий против изменения климата. О том, как ядерное вооружение зависит от изменений климата – читайте в материале 24 Канала.

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Климатические риски для ядерного арсенала США

Изменение климата бросает все более серьезные вызовы ядерному сдерживанию США, говорится в анализе Фонда Карнеги за международный мир. Повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и повышение температуры воздуха могут изменить миссию сдерживания, существенно усложнив ядерные системы, деятельность и операции на ключевых базах в Штатах, где размещено ядерное оружие. Также климатические последствия могут ощутить и зарубежные базы США с ядерным оружием.

В рамках своих расширенных усилий сдерживания США размещают ядерные боеголовки в Европе.



Около сотни боеголовок для самолетов двойного назначения (DCA) хранятся на шести авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. DCA могут нести как конвенционные, так и ядерные ракеты.



Страны с наибольшими запасами ядерного оружия / инфографика 24 Канала

Из-за внезапных наводнений, лесных пожаров и сильной жары системы, инфраструктура и персонал, поддерживающие миссии DCA, оказываются в зоне повышенного риска. Следует приложить больше усилий для оценки этих рисков и обеспечения готовности НАТО эффективно противодействовать последствиям изменения климата для своего ядерного сдерживания, говорят аналитики Фонда Карнеги.

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В чем пробел НАТО в вопросе климата

Позиция НАТО заключается в ядерном статусе, пока в мире будет существовать последняя ядерная боеголовка. Альянс прилагает значительные усилия для обеспечения надежности своих ядерных сил, особенно в нынешней геополитической ситуации. Однако, как утверждают аналитики, Альянсу не хватает тщательной оценки того, как климатические изменения повлияют на ядерные силы НАТО.

Этот пробел удивляет, учитывая усилия НАТО по решению других климатических рисков. Альянс поставил перед собой цель стать "ведущей международной организацией" для понимания и адаптации к влиянию изменения климата на безопасность и достиг значительного прогресса на пути к этой цели. Это выражено в плане действий по изменению климата и безопасности и оценке воздействия за 2022 и 2023 годы. Оценка влияния 2023 года демонстрирует, насколько масштабными являются эти воздействия:

В целом риски изменения климата касаются всех компонентов сдерживания и обороны НАТО, включая осведомленность о ситуации и стратегическое предвидение, учебные процессы и операции, инфраструктуру и установки, развитие возможностей и оборудования, а также устойчивость и активность зоны ответственности Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Однако этот документ не рассматривает возможные вызовы изменения климата ядерным силам альянса, в частности DCA. Кроме ядерного оружия, развернутого Соединенными Штатами, союзники обеспечивают вспомогательную инфраструктуру, а также сами самолеты (в частности, F-16s и PA-200 Tornado, оба из которых планируют заменить на F-35A). В то время как ядерное оружие остается на хранении и под контролем персонала ВВС США, дислоцированного на европейских базах в мирное время, DCA оборудованы для ношения этого оружия во время гипотетической войны.

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Аналитики Фонда Карнеги считают, что замалчивание уязвимости ядерных объектов США является причиной того, что изменения климата могут подорвать общественное доверие к ядерному сдерживанию НАТО. Однако оценка этих последствий и подготовка к ним не подрывают доверие к этому средству сдерживания – это только усилит доверие, говорится в отчете.

Что угрожает ядерным базам

По климатическим прогнозам, европейские базы с ядерным оружием США – это Кляйне-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди в Италии, Фолькель в Нидерландах и Инджирлик в Турции – столкнутся с внезапными наводнениями, лесными пожарами и сильной жарой. Это может повлиять на их способность выполнять миссии DCA.



База Инджирлик в Турции / Фото incirlik.af.mil

Внезапные наводнения . Прогнозируется, что интенсивность и частота сильных осадков возрастет по всей Европе, что, в свою очередь, увеличит риск внезапных наводнений. Такое явление может быстро перегрузить критическую инфраструктуру. В 2019 году около 250 миллиметров осадков затопили Инджирлик всего за два дня. Ливень перегрузил дренажную систему базы и затопил объекты на нижних уровнях, в том числе очистную станцию базы. Уровень воды на станции достиг 1,5 метра – персонал был без чистой воды почти сутки. В то же время хранилища оружия не пострадали, хотя это может произойти во время особо сильных наводнений, которые будут происходить в будущем как в Турции, так и в Европе. В частности из-за затопления взлетных полос не смогут взлететь самолеты.

. Прогнозируется, что интенсивность и частота сильных осадков возрастет по всей Европе, что, в свою очередь, увеличит риск внезапных наводнений. Такое явление может быстро перегрузить критическую инфраструктуру. В 2019 году около 250 миллиметров осадков затопили Инджирлик всего за два дня. Ливень перегрузил дренажную систему базы и затопил объекты на нижних уровнях, в том числе очистную станцию базы. Уровень воды на станции достиг 1,5 метра – персонал был без чистой воды почти сутки. В то же время хранилища оружия не пострадали, хотя это может произойти во время особо сильных наводнений, которые будут происходить в будущем как в Турции, так и в Европе. В частности из-за затопления взлетных полос не смогут взлететь самолеты. Пожары . Повышение температуры воздуха и длительные засухи усиливают риск лесных пожаров в Европе. Южная Европа остается наиболее уязвимым регионом – там расположены базы Инджирлик и Геди. По средне-оптимистическому сценарию, до конца столетия на Инджирлике прогнозируется увеличение на 17 дней, а на Геди – на 6 дней с повышенным риском пожаров по сравнению с периодом 1970–2005 годов. В случае пожара ядерное оружие в подземных хранилищах будет защищено, однако личный состав придется эвакуировать.

Жара. Европа уже сталкивается с большим количеством жарких дней (более 30°C) по сравнению с XX столетием. К концу XXI столетия количество таких дней может удвоиться. В Южной Европе, в частности на авиабазах Авиано и Геди в Италии, ожидается 50 – 75 жарких дней в году по сравнению с 32 днями за период 1986 – 2005 годов. Экстремальная жара может осложнить операции, повышая риск тепловых ударов среди персонала, особенно в очень жаркие дни. Жара может перегружать энергосистемы и работу самолетов.



Ядерные арсеналы стран мира / инфографика FAS

Как сдержать влияние климата на ядерные силы НАТО и что должны делать другие государства

Даже при критической ситуации в одной из стран, где расположены ядерные базы, будут альтернативные площадки в других странах. Однако Альянс должен уделять больше внимания оценке и подготовке к климатическим вызовам, отмечают в Фонде Карнеги. Особенно, учитывая все средства, вложенные в миссии DCA. Если ядерные силы НАТО потеряют свою пригодность, это повлияет и на неядерные силы Альянса.



Северокорейские ядерные ракеты на параде в Пхеньяне / Wong Maye-E / Associated Press

Среди усилий, которые должен сделать Альянс – увеличение длины взлетно-посадочной полосы, уменьшение грузоподъемности самолетов ради их адаптивности, а также инженерные модификации и модернизация, частое обслуживание самолетов.

По одной из оценок, в 2021 году девять ядерных держав мира потратили 82,4 миллиарда долларов на свои ядерные программы, причем больше всего инвестировали США, Китай и Россия. Ориентировочная стоимость программы модернизации ядерных арсеналов США в течение 30-летнего "цикла жизни" боеголовки составляет 1,5 триллиона долларов.

Трудным остается вопрос реагирования на климатические изменения государств вне НАТО – в частности России, которая во время войны против Украины вышла из договора о сокращении стратегических вооружений. Китай же планирует увеличить свои запасы ядерного оружия и отвергает усилия США по решению стратегических ядерных проблем, говорится в материале Ассоциации контроля вооружений. Также свои арсеналы увеличивают государства, не подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия – Северная Корея и Пакистан. Есть также ядерный арсенал Израиля, состояние которого неизвестно.

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Аналитики Ассоциации контроля вооружений считают, что мир все больше будет тратить средства на адаптацию к изменениям климата, что приведет к отказу развивать ядерные арсеналы. Ведь деньги, потраченные на оружие, которое никто не может использовать – это средства, которые можно было бы потратить на защиту от изменений климата. Как следствие, ядерное оружие дальше не будет ни символом статуса, ни актуальной для наиболее насущных угроз.

Несмотря на финансовое давление и растущие политические требования по решению проблем, связанных с изменением климата, особенно внутри страны, ни одно ядерное государство не сократит в одностороннем порядке свои ядерные запасы. Должна быть возрождена дипломатия контроля над ядерными вооружениями, но в новом виде, ином, чем во время холодной войны, считают в Ассоциации, когда большинство инструментов контроля над вооружениями были согласованы между СССР (Россией) и США. Другое количество игроков выдвигает другие требования.