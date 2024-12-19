США решили пересмотреть количество ядерного оружия в Китае в связи с неопределенностью политики новой администрации Дональда Трампа в отношении этой страны. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на отчет Пентагона и издание Politico.

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Китай наращивает ядерный арсенал быстрыми темпами

Последний отчет Пентагона показывает, что к 2030 году Китай будет иметь 1 000 единиц ядерных боеголовок. Поэтому сейчас их общее количество достигает более 600 штук.

Анонимный представитель обороны США отметил, что Китай и в дальнейшем будет расширять и модернизировать свои вооруженные силы.

Китай не планирует использовать свое ядерное оружие против других стран, но сохраняет свой арсенал для сдерживания массового контрудара.

К тому же увеличением количества ядерных боеголовок Пекин сосредотачивает широкое внимание на разработке новых межконтинентальных баллистических ракет, в частности таких, которые могут поразить Гавайи, Аляску и континентальную часть Соединенных Штатов.

Сколько Китай тратит на оборону и изготовление оружия

Как пишет Politico, цифры из реального оборонного бюджета Китая никогда не разглашались. По оценкам Пентагона, Пекин тратит на вооруженные силы как минимум на 40% больше, чем он объявляет. Например, в 2024 году эти цифры составляют от 330 до 450 миллиардов долларов общих расходов на оборону. Так оборонный бюджет США до сих пор считается самым высоким в мире.

Строительство военных кораблей и самолетов в Китае

Военно-морской флот Китая является крупнейшим в мире. Сейчас он насчитывает 370 кораблей и подводных лодок, в том числе более 140 крупных надводных боевых кораблей. Пекин владеет большим количеством судов, чем США. Более того, Китай продолжает строить несколько новых миноносцев, крейсеров и кораблей-амфибий.

Ожидается, что третий авианосец Пекина "Фуцзянь" поступит в эксплуатацию в 2025 году.

Китай строит завод для дальнейшего производства истребителя пятого поколения J-20. В общем, около 1300 из 1900 самолетов Китая могут конкурировать с самолетами, построенными в США и Европе.

Однако значительной проблемой обороны Китая остается коррупция.

В прошлом году 15 высокопоставленных военных и руководителей оборонной промышленности были уволены со своих постов за коррупцию. Несколько из них отвечали за надзор за проектами разработки оборудования, связанными с модернизацией китайских ядерных и обычных ракет наземного базирования,

– сообщили аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что Пекин мог передать оружие России, которая использовала бы его в войне против Украины. По мнению аналитиков, Китай не решается на непосредственную поставку оружия российской армии, ведь хочет маневрировать и придерживаться собственных интересов.