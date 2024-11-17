Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом отметил, что у Китая есть множество всего, а Россия сейчас нуждается и в боеприпасах для ствольной артиллерии, и в любой степени дальнобойности ракетах, и в экипировке, и в самой примитивной технике (бронемашинах, танках).

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Почему Китай не решался передавать России оружие

Особенно, по словам военного обозревателя, Россия была бы заинтересована получить от Китая танки советских образцов, которые у себя она снимает с хранения, даже с базы киностудии "Мосфильм".

Китай не решался все это давать России, потому что для него, по мнению Шарпа, важно маневрировать и соблюдать собственные интересы. Один из главных таких – сохранять западный рынок сбыта.

Для Китая в этом направлении важны не Россия и Иран, а именно Запад. Кроме того, он является для Китая источником технологий и инвестиций.

Китай балансирует, с одной стороны пытается привести к тому, чтобы Россия ни в коем случае не проиграла войну, попала в большую политическую и экономическую зависимость. С другой стороны хочет, чтобы Запад отвлекал на Россию свои ресурсы и тем самым забывал в это время о Китае,

– считает Шарп.

Почему западные политики воздерживаются от жестких действий

Если окажется, что Китай все же передал России вооружение, от чего до сих пор воздерживался, верным шагом, по мнению Шарпа, со стороны стран Запада, Австралии, Южной Кореи, Японии, США было бы принятие жестких мер против Китая.

Но с этой страной, как отметил военный обозреватель, всегда есть проблемы, потому что Китай довольно серьезный игрок мировой экономики, он является большим источником различных товаров для Запада. Поэтому значительный удар по Китаю будет предусматривать такой же удар по экономике этих стран.

Во многих этих странах политики не любят, даже понимая важность этого в стратегическом плане, принимать решения, которые приведут к негативным последствиям в их экономике. Ведь это резко ударяет по популярности политиков и возможности в дальнейшем быть переизбранным на выборах,

– объяснил Шарп.

Однако, если не принимать серьезных мер, военный обозреватель уверен, что попытка не замечать проблему приведет к крайне сложным последствиям.