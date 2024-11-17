Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в розмові з 24 Каналом наголосив, що Китай має безліч всього, а Росія нині потребує і боєприпасів для ствольної артилерії, і будь-якого ступеня далекобійності ракети, і екіпірування, і найпримітивнішу техніку (бронемашини, танки).

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Чому Китай не наважувався передавати Росії зброю

Особливо, зі слів військового оглядача, Росія була б зацікавлена отримати від Китаю танки радянських зразків, які в себе вона знімає зі зберігання, навіть з бази кіностудії "Мосфільм".

Китай не наважувався все це давати Росії, бо для нього, на думку Шарпа, важливо маневрувати й дотримуватися власних інтересів. Один з головних таких – зберігати західний ринок збуту.

Для Китаю в цьому напрямку важливі не Росія та Іран, а саме Захід. Крім того, він є для Китаю джерелом технологій та інвестицій.

Китай балансує, з одного боку намагається привести до того, аби Росія ні в якому випадку не програла війну, потрапила в більшу політичну та економічну залежність. З іншого боку хоче, аби Захід відвертав на Росію свої ресурси й тим самим забував у цей час про Китай,

– вважає Шарп.

Чому західні політики утримуються від жорстких дій

Якщо виявиться, що Китай все ж таки передав Росії озброєння, від чого до нині утримувався, вірним кроком, на думку Шарпа, з боку країн Заходу, Австралії, Південної Кореї, Японії, США було б вжиття жорстких заходів проти Китаю.

Але з цією країною, як наголосив військовий оглядач, завжди є проблеми, бо Китай доволі серйозний гравець світової економіки, він є великим джерелом різних товарів для Заходу. Тому значний удар по Китаю буде передбачати такий же удар по економіці цих країн.

В багатьох цих країнах політики не люблять, навіть розуміючи важливість цього в стратегічному плані, ухвалювати рішення, які призведуть до негативних наслідків в їхній економіці. Адже це різко вдаряє по популярності політиків та можливості надалі бути переобраним на виборах,

– пояснив Шарп.

Однак, якщо не вживати серйозних заходів, військовий оглядач впевнений, що спроба не помічати проблему призведе до вкрай складних наслідків.