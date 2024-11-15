Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Соответствующие разведывательные данные предоставил государствам ЕС Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Что известно о поставках китайского оружия в Россию

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС заявил изданию, что доказательства были "убедительными" и продемонстрировали "предоставление смертоносной поддержки" России со стороны Китая.

Теперь нам нужно рассмотреть все возможные меры (в отношении Китая – 24 Канал),

– сказал дипломат.

Эти меры содержат новые санкции, которые приводят к запрету на ведение бизнеса с китайскими компаниями, замораживанию активов и запрету на въезд отдельным китайским гражданам.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что все же стоит обсудить эту поставку оружия России непосредственно с Китаем. Источники также подчеркнули, что дебаты о санкциях все еще находятся на ранней стадии.

Другой высокопоставленный дипломат ЕС ссылался на "очень серьезные" сообщения информационного агентства Reuters. В конце сентября в издании сообщали, что дочернее предприятие российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей" под названием "Купол" разработало и испытало новый боевой беспилотник большой дальности в Китае и хочет наладить там массовое производство для использования этих дронов в войне против Украины. Это было сделано при участии китайских экспертов.

К слову, один из высокопоставленных дипломатов ЕС также рассказывал корреспондентке 24 Канала, что европейские разведывательные службы сообщали о существовании завода в Китае, который производит дроны для России. Впрочем, пока у Евросоюза недостаточно доказательств о причастности китайского правительства.