Речь идет о Китае, России, Иране и Северной Корее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Как может действовать Трамп в отношении противников США

"Вопрос, сочетается ли это с эффективной политикой, учитывая импульсивный подход Трампа к глобальным отношениям и противоположные взгляды его вероятных советников, остается открытым", – отмечает издание.

Там также говорят, что Трамп "антагонистически настроен в отношении европейских союзников и НАТО": он критикует их за то, что они слишком полагаются на военную поддержку США.

В то же время будущий президент США хвастается своими взаимоотношениями с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

У нас будут очень хорошие отношения, и есть причины для того, чтобы они хотели нам нравиться. Есть веские причины,

– говорил Трамп, имея в виду Путина, Си и Кима в контексте расторжения их союза.

Также он осудил "глупых людей", которые позволили России, Китаю, Ирану, Северной Корее объединиться. Эти страны, к слову, в мире уже называют "осью агрессоров", "осью потрясений" и "КРИНК". И именно война в Украине послужила ускорителем отношений между ними.

При этом эксперты говорят, что страны КРИНК не являются естественными союзниками и имеют много противоречивых национальных интересов. "Но единство в противостоянии американскому превосходству на мировой арене является мощной объединяющей силой", – отмечают западные журналисты.

"Непредсказуемость Трампа – стратегия, чтобы вывести Москву из равновесия"

"Трамп подходит к каждому из них двусторонне и без сильной поддержки наших союзников. Поскольку они во многом действуют как коллектив – и мы более изолированы и одиноки без наших союзников – тогда баланс сил действительно смещается к ним", – говорит сотрудница и директор Программы трансатлантической безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

Сторонники поддержки США в борьбе Украины с Россией утверждают, что это лучший способ противостоять углублению отношений между "осью агрессоров".

"CRINK следит за тем, что мы делаем. ... Это угроза для всех нас, и лучший способ противостоять CRINK – это помочь Украине достичь победы. "Украинские ястребы" сейчас пытаются убедить Трампа, что лучший способ отойти от политики Байдена – это обеспечить разгром Москвы Киевом", – сказал исполнительный директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер.

Но Трамп пока довольно неоднозначен в высказываниях об окончании войны в Украине. Однако некоторые считают, что его непредсказуемость – стратегия, направлена на то, чтобы вывести Москву из равновесия.