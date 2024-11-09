Сейчас мира не хочет только один человек – это российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника президента Украины Дмитрий Литвин.

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Дмитрий Литвин отметил, что проблема заключается в том, что именно Путин хочет больше войны, больше смертей и больше захваченной земли, а не Украина.

Украина предлагает мир еще с 2022 года – есть вполне реалистичные предложения. И это Россию надо заставить слышать, что мир нужен и что мир должен быть надежным, чтобы просто не было очередного повторения российских ударов,

– заявил советник президента Украины.

Кроме того, он напомнил, что в Украине ежедневно продолжаются российские удары иранских "Шахедов" по гражданской инфраструктуре, по обычным домам. Также ежедневно враг наносит ракетные удары.

Литвин также подчеркнул, что теперь уже и Северная Корея дала Путину своих солдат для большей войны против Украины.

"Сейчас в октябре Путин тратит больше всего своих людей в штурмах на фронте. О чем это свидетельствует? Очевидно, что он хочет воевать дальше", – резюмировал чиновник.

К слову, советник новоизбранного президента США Брайан Ланза сказал, что если президент Зеленский садится за стол и говорит: "Мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым", то он показывает, что "он несерьезный". Кроме того, Ланза цинично заявил, что украинская сторона должна осознать, что "Крыма больше нет".