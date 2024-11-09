Ланза добавил, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского предоставить его версию "реалистичного видения мира". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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"Если приоритетом является возвращение Крыма, то вы – сами"

Ланза в своем заявлении вообще не упомянул о других оккупированных украинских территориях, а возвращение Крыма назвал "нереалистичным" и "не целью США".

И если президент Зеленский садится за стол и говорит: "Ну, мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым", то он показывает нам, что он несерьезный,

– заявил Ланза.

А еще добавил, что у команды Трампа есть новость для президента Зеленского – "Крыма больше нет".

"И если вашим приоритетом является возвращение Крыма и борьба американских солдат за возвращение Крыма, то вы – сами", – сказал Ланза.

Он рассказал, что уважает украинский народ и назвал его "сердцем льва", но приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

А еще советник Трампа раскритиковал военную поддержку Украины, которые предоставляют США и другие партнеры.