Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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Связь между Зеленским и Трампом наладили

После победы республиканца на президентских выборах в США Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. После этого украинский лидер заверил, что у них удался хороший, а главное продуктивный диалог.

По мнению министра иностранных дел Украины, скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США является прямым свидетельство уже существующего прямого диалога между лидерами обоих государств.

Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. И, как я уже сообщал, было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи,

– подчеркнул Сибига.

К слову, издание El Pais сообщало, что Украина начала активную дипломатическую кампанию, направленную на убеждение Трампа в необходимости продолжения военной поддержки. Ее прекращение может негативно повлиять на глобальную роль США.