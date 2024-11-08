Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность американской помощи, заявляя, что без неё Украина может оказаться в затруднительном положении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

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Какое "дипломатическое наступление" Украины для сохранения поддержки

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что планирует свернуть масштабные поставки оружия Украине и сосредоточиться на быстром прекращении войны, возможно, путем территориальных уступок в пользу России. Зеленский, однако, надеется, что предвыборные заявления Трампа и действия как президента могут отличаться.

Уже состоялась первая коммуникация Зеленского с Трампом, где украинский президент поздравил его с победой и выразил надежду на "новую эру для всех нас". Во время телефонного разговора Зеленский назвал Трампа лидером, способным достичь "исторического результата" и подчеркнул важность американской поддержки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что поддержка Трампа является стратегически важной для Украины.

На Киевском экономическом форуме, который состоялся недавно, этот вопрос активно обсуждали как политические, так и бизнес-круги, подчеркивая то, что позиция нового президента США будет иметь важное влияние на дальнейшее развитие конфликта.

Зеленский и его команда надеются, что даже в условиях сокращения прямых военных поставок, Трамп продолжит поддержку Украины другими путями.

Напомним, The Economist писал, что Россия продолжит активные попытки дестабилизировать Украину, включая покушения на Зеленского, ещё до того, как Трамп начнет работу в Белом Доме.