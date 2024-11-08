В ожидании инавгруации Дональда Трампа Путин не будет сидеть сложа руки. Он в дальнейшем будет делать шаги по дестабилизации ситуации в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Опасные три месяца

В частности, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко предположил, что Россия усилит давление на украинское общество, в частности возобновив свою кампанию по уничтожению значительной части энергетической инфраструктуры Украины.

"Они попытаются что-то сделать", – сказал экс-министр. Он предположил, что это вполне могут быть попытки убийства руководство страны. "Следующие три месяца будут ужасными", – считает он.

К слову, президент Зеленский пережил несколько покушений на себя. Например, только в этом году разведка предотвратила попытки убийства президента несколько раз.

Так, в апреле в Польше задержали мужчину, который готовил покушение на президента Украины по указанию российских спецслужб. В мае СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которые готовили убийство Зеленского, Буданова и Малюка. Тогда были задержаны двое полковников УГО.

Ранее в марте глава государства рассказывал, что на него готовили по меньшей мере 10 покушений.