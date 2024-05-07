В частности, среди вражеских агентов были два полковника Управления госохраны – им сообщено подозрение в государственной измене. Они должны были найти человека, который выполнит убийство Зеленского, а также предоставить ему необходимое оружие.

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СБУ предотвратили убийство

Контрразведка и следователи СБУ разоблачили агентов ФСБ, которые планировали ликвидацию президента Украины и других высокопоставленных чиновников. В состав сети, которую курировали из Москвы, в частности, входили двое полковников УГО. Они сливали всю информацию в Россию.

Служба безопасности задержала агентов ФСБ в Украине / СБУ

Враг активно планировал ликвидацию Владимира Зеленского. Так, агенты ФСБ должны были найти исполнителей среди приближенных к президенту военных, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а уже после – убить.

Сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона,

– рассказали в СБУ.

Все необходимое оружие исполнителю должен был предоставить полковник УГО. Он лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ удалось зафиксировать поездки за вооружением, а также перехватить разговоры потенциального исполнителя с "куратором из ФСБ".

Полковник УГО должен был предоставить оружие для убийства Зеленского / СБУ

Важно! Кроме Владимира Зеленского, враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова. Последнего, например, собирались убить перед Пасхой.

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что об операции знал ограниченно круг лиц, а он контролировал ее лично. ФСБ планировала сделать Путину подарок к инаугурации. Однако планы врага провалились.

"Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры", – отметил Малюк.

СБУ разоблачили агентурную сеть России: смотрите видео

Покушения на Зеленского