Зокрема, серед ворожих були два полковники Управління держохорони – їм повідомлено підозру у державній зраді.

Контррозвідка та слідчі СБУ викрили агентів ФСБ, які планували ліквідацію президента України та інших високопосадовців. До складу мережі, яку курували з Москви, зокрема, входили двоє полковників УДО. Вони зливали всю інформацію в Росію.

План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.