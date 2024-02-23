На пряме запитання журналіста Брета Баєра, чи знає президент, скільки разів його намагалися вбити, Зеленський відповів, що після п’ятої спроби він вже не рахував.

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Зеленського неодноразово хотіли вбити

В інтерв'ю Fox News Зеленський очікувано не озвучив жодних подробиць замахів на своє життя, а лише приблизну кількість.

Після п’ятої спроби мені було вже нецікаво, –

глава держави обмежився однією фразою.

Зустріч президента Зеленського із журналістом відбувалася на Куп'янському напрямку у Харківській області, всього за 5 км від лінії фронту, де добре можна було почути роботу артилерії. Проте навіть в таких умовах Зеленських зазначив, що для ЗСУ не може бути жодного "Плану Б".

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров навіть показав, у якому місці проходило інтерв'ю. На кадрах видно, що в стелі приміщення, в якому перебував президент, велика діра.

Замахи на Зеленського почалися раніше, ніж він став президентом