Речник президента розкрив деталі цього інтерв'ю. Сергій Никифоров зазначив, що його проводили на Куп'янському напрямку, передає 24 Канал.

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За скільки кілометрів від лінії фронту президент дав інтерв'ю

Прессекретар глави держави показав, у яких умовах проходило інтерв'ю. На кадрах видно, що в стелі приміщення, в якому перебував президент, велика діра.

Інтерв'ю Fox News. Куп'янський напрямок. 5 кілометрів до лінії фронту,

– написав Никифоров.

Зеленський дав інтерв'ю за 5 кілометрів до лінії фронту / Скриншот 24 Каналу

Що саме сказав Зеленський у цьому інтерв'ю