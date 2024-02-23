Прес-секретарь президента раскрыл детали этого интервью. Сергей Никифоров отметил, что его проводили на Купянском направлении, передает 24 Канал.
Важно Украина в 2024 году планирует не только обороняться, – Зеленский анонсировал подготовку контрнаступления
За сколько километров от линии фронта президент дал интервью
Пресс-секретарь главы государства показал, в каких условиях проходило интервью. На кадрах видно, что в потолке помещения, в котором находился президент, большая дыра.
Интервью Fox News. Купянское направление. 5 километров до линии фронта,
– написал Никифоров.
Зеленский дал интервью за 5 километров до линии фронта / Скриншот 24 Канала
Что именно сказал Зеленский в этом интервью
- Президент подчеркнул, верит только в юридические договоренности, а также двусторонние соглашения по безопасности, которые предусматривают санкции и оружие.
- Также заявил, что стать членом НАТО важно для Украины ради ее выживания. В то же время отметил, честно говоря, верит больше всего в то, что только ВСУ способны нас защитить.
- Глава государства отметил, что деоккупировать наши территории в границах 1991 года только военным путем трудно. Это займет очень много времени и грозит потерей многих людей. Поэтому разумнее дипломатическим путем, однако, для этого нужно давить на поле боя, чтобы иметь сильные позиции.
- Зеленский пригласил кандидатов в президенты США приехать в Украину.
- Президент сказал, что Украина выживет без поддержки Конгресса, однако, не все из нас. Цена помощи сейчас меньше, чем если Путин достигнет успеха.
- Украинский лидер анонсировал "сюрпризы" для оккупантов в Черном море.
- Зеленский отметил, что кремлевский диктатор хочет уничтожить НАТО, – это его цель. Война завершится тогда, когда мир поймет, какой угрозой на самом деле является Путин.
- Президент заявил, что смена военного руководства ВСУ и увольнение главкома – это перезагрузка, перестройка и обновление менеджмента командования. В то же время отметил, что Валерий Залужный – Герой.
- Украинский лидер сравнил потери. Заявил, что на одного нашего военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат.
- Политик подчеркнул, что Украине нужно оружие дальнего действия, дальнобойные ракеты и артиллерия. Именно таким образом Запад может обеспечить украинцам определенную безопасность.
- Зеленский отметил, что страна придерживалась европейских реформ в борьбе с коррупцией.
- Президент подчеркнул, мы делаем все возможное, чтобы война закончилась. Впрочем, мир не очень готов к поражению Путина и боится изменений в стране-агрессоре. Однако, диктатор уже перешел все "красные линии".