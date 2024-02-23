Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. В то же время президент Украины не стал называть конкретные цифры.
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Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится пять российских солдат,
– сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что это приблизительная статистика и не стал называть конкретных цифр. Он также добавил, что тысячи украинцев вынуждены были покинуть собственные дома в результате военных действий.
К слову, согласно статистике Генштаба ВСУ, по состоянию на 22 февраля 2024 года российская армия потеряла более 407 тысяч личного состава. Телеканал Fox News сравнил это количество с американскими штатами. К примеру, в штате Аризона проживает почти 500 тысяч человек.
Потери врага: последние новости
- ВСУ продолжают наносить врагу существенные потери. Так, украинские защитники нанесли удар по полигону на Херсонщине. Взрывы прогремели именно в то время, как оккупанты проводили там тренировки.
- По предварительной информации, погибло по меньшей мере 60 оккупантов. Говорится не только о солдатах, но и командование вражеской группировки "Днепр". Наталья Гуменюк сообщила, что все последствия успешно отработки ВСУ еще уточняются.
- Днем ранее, 20 февраля, украинские защитники также успешно отработали по полигону под Волновахой. Как сообщали в сети, 3 роты оккупационных войск собрались на полигоне, потому что должен был приехать генерал. Впрочем, вместо генерала на полигон пришла мощная "хлопок". Как следствие – погибли десятки оккупантов. В сети сообщали, что было ликвидировано также не менее 60 российских военных, а российские СМИ уже публикуют список с именами погибших.