Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. В то же время президент Украины не стал называть конкретные цифры.

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Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится пять российских солдат,

– сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что это приблизительная статистика и не стал называть конкретных цифр. Он также добавил, что тысячи украинцев вынуждены были покинуть собственные дома в результате военных действий.

К слову, согласно статистике Генштаба ВСУ, по состоянию на 22 февраля 2024 года российская армия потеряла более 407 тысяч личного состава. Телеканал Fox News сравнил это количество с американскими штатами. К примеру, в штате Аризона проживает почти 500 тысяч человек.

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