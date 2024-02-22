Российское издание "Важные истории" обнародовало списки погибших, которые распространили в волонтерских чатах. Там имена 68 российских оккупантов, пишет 24 Канал.

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Что известно о погибших россиянах под Трудовским

Российское издание заявило, что в списке 65 идентифицированных оккупантов, еще трех – не узнали.

Однако подлинность списка погибших и обстоятельства удара изданию подтвердил военнослужащий части. По его словам, удар был такой силы, что "разлетелось все", "раненых было очень много", часть из них отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.



Списки погибших россиян возле Трудовского / Фото "Важных историй"

Журналисты нашли в соцсетях страницы некоторых погибших, где им уже желают "царства небесного". В частности, такие комментарии появились под фото на странице Александра Рустамова. Он был в сети еще день перед этим.

Кстати, в январе он собирал деньги от имени бойцов 36-й бригады на "оборудование для быстрой эффективной борьбы с воздушными целями" так называемых "националистов", как называют украинцев пропагандисты.



Погибший оккупант еще в январе верил российской пропаганде и собирал деньги, чтобы бороться против "националистов"

Более того, день перед этим в сети были Александр Пусев, Сергей Петров, Алексей Филимонов, Виталий Ищенко и Денис Сахацкий. Их родственники и друзья журналистам не ответили.

Российский оккупант Алексей Михалев, называющий себя заместителем командира батальона специального назначения Восточного военного округа, написал в запрещенной в Украине "Вконтакте" сообщение, в котором есть фото свечи и надпись: "Вечная память братики, 20.02.2024, это дата навсегда в моем сердце".

То есть оккупанты признают, что российские оккупанты-"братики" таки погибли от удара HIMARS 20 февраля 2024 года.



Удар по бригаде у Трудовского подтвердил заместитель командира батальона оккупантов

Также появились комментарии среди волонтеров, где написано:

"волонтеры приграничных с зоной СВО (войны – 24 Канал) городов с ног сбились, собирают и свозят в госпитали медикаменты. Там наши ребята, что искалеченные, их много, им нужна помощь";

"менее двух месяцев назад мы поздравляли молодых, веселых мужчин с Новым годом, они все мечтали поскорее попасть домой, к своим "снегурочкам", а сегодня в сотни семей пришла "беда", навсегда...";

также волонтеры пишут, что якобы им "хочется выть от этого осознания", однако они "аккуратно спрашивают", хватает ли пакетов для 200-х. В то же время отмечают, что о себе думают, что "срочно надо заказать, совсем нет на складе".

Кстати, вражеская 36 гвардейская мотострелковая бригада базируется в городе Борзя Забайкальского края. Губернатор Забайкалья Александр Осипов говорил, что якобы информация о гибели 65 мобилизованных "недостоверна и сильно преувеличена". Однако он не отрицал факт удара по мобилизованным и не назвал количество убитых.

Атака по россиянам под Трудовским: кратко