Общие потери России уже превысили 407 тысяч бойцов. Также Силы обороны превратили в металлолом более 55 тысяч единиц техники оккупантов, пишет 24 Канал.

Кстати Зеленский прокомментировал уничтожение 7 российских Су за неделю в обращении к украинцам

Потери врага на утро 22 февраля

Личного состава – около 407 240 (+1160),

танков – 6523 (+7),

боевых бронированных машин – 12373 (+35),

артиллерийских систем – 9867 (+41),

РСЗО – 997 (+5),

средств ПВО – 680 (+2),

самолетов – 339 (+1),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),

крылатых ракет – 1903 (+0),

кораблей/катеров – 25 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12924 (+63),

специальной техники – 1566 (+8).

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

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