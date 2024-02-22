Загальні втрати Росії вже перевищили 407 тисяч бійців. Також Сили оборони перетворили на брухт понад 55 тисяч одиниць техніки окупантів, пише 24 Канал.
До речі Зеленський прокоментував знищення 7 російських Су за тиждень у зверненні до українців
Втрати ворога на ранок 22 лютого
- Особового складу – близько 407 240 (+1160),
- танків – 6523 (+7),
- бойових броньованих машин – 12373 (+35),
- артилерійських систем – 9867 (+41),
- РСЗВ – 997 (+5),
- засобів ППО – 680 (+2),
- літаків – 339 (+1),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
- крилатих ракет – 1903 (+0),
- кораблів / катери – 25 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63),
- спеціальної техніки – 1566 (+8).
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони потужно вдарили по окупантах на Херсонщині
- Ввечері 21 лютого російські загарбники та пропагандисти почали масово скаржитися на удар по полігону у Херсонській області. Зазначили, що знову фіксують величезні втрати натякаючи, що ситуація нагадує удар по полігону під Волновахою.
- "Сьогодні знову полігон. Херсонська область. Дов***бізм ніхто не скасовує", – поскаржилися окупанти.
- Уже незабаром у мережі поширили відео. Зазначили, що сталося все біля Подо-Калинівки.
- Керівництво угруповання "Дніпро" приїхало з перевіркою вогневої підготовки російських підрозділів, яких готують на безуспішні штурми Кринок.
- Ймовірно, уражено командирський склад та близько 60 окупантів.