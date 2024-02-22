Загальні втрати Росії вже перевищили 407 тисяч бійців. Також Сили оборони перетворили на брухт понад 55 тисяч одиниць техніки окупантів, пише 24 Канал.

До речі Зеленський прокоментував знищення 7 російських Су за тиждень у зверненні до українців

Втрати ворога на ранок 22 лютого

Особового складу – близько 407 240 (+1160),

танків – 6523 (+7),

бойових броньованих машин – 12373 (+35),

артилерійських систем – 9867 (+41),

РСЗВ – 997 (+5),

засобів ППО – 680 (+2),

літаків – 339 (+1),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),

крилатих ракет – 1903 (+0),

кораблів / катери – 25 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63),

спеціальної техніки – 1566 (+8).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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