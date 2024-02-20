Російський так званий "військкор" Філатов повідомляє, що російський командарм влаштував шикування за 7 кілометрів від лінії фронту. За його словами, ЗСУ завдали удару по цьому скупченню військ. Філатов бідкається, що окупанти зазнали великих втрат.
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Під Волновахою могло прилетіти по полігону окупантів
Інший російський телеграм-канал уточнив, що прилетіло по військовому полігону окупантів у населеному пункті Трудівське, що у Волноваському районі Донецької області. За його словами, ракетний удар був завданий близько 09:00.
На даному об'єкті проводилося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 35390, Південно-Сахалінськ). Ракетний обстріл припав на момент, коли на полігоні проводилося шикування військовослужбовців,
– мовиться в повідомленні.
Втрати могли перевищити пів сотні
За даними каналу, "на той світ" відправилися щонайменше 65 російських військовослужбовців.
Ще один російський блогер заявив, що шикування відбувалося в очікуванні приїзду "великого командира", однак він так і не приїхав.
Тепер російські військкори бідкаються, а міноборони Росії, вочевидь, розводить руками. Адже проковтнуло язика та не коментує ситуацію.
Варто зазначити, що українська сторона поки що не підтвердила цю інформацію.
Однак у Генштабі повідомили, що впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.
Також наші підрозділи ракетних військ завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.