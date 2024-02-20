Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас Шойгу достеменно не уточнив, які саме були втрати в армії окупантів під час штурмів Авдіївки, передає 24 Канал.

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Шойгу вчергове збрехав про втрати росіян під Авдіївкою

Міністр оборони Росії наголосив, що наступальні дії армії після захоплення Авдіївки тривають на захід і буцімто "звільнено 72 квадратні кілометри території". Саме "звільненням" загарбники називають окупацію нашої землі.

Шойгу також зауважив, що загалом операція зі "звільнення" міста "увійде до підручників Міноборони". Щоправда, невідомо, які "успіхи" виконання взяття Авдіївки мав на увазі: втрати, більші ніж за 10 років війни радянської армії в Афганістані, чи окупацію руїн раніше квітучого українського міста.

До слова, вже через кілька годин допис із "мінімальними втратами" Шойгу зник з російських ЗМІ. Вочевидь пропагандисти його видалили, однак невідомо, з якої причини.

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