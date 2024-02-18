Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що активні бойові дії за Авдіївку розпочалися ще 10 жовтня 2023 року. Понад 4 місяці українські захисники мужньо обороняли місто.
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Оборона Авдіївки
На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій,
– наголосив Тарнавський.
Активна фаза Авдіївської оборонної операції тривала понад 4 місяці. Активні бойові дії розпочалися 10 жовтня 2023 року й тривали аж до 17 лютого 2024 року.
За весь час загальні втрати російських військ на Авдіївському напрямку склали:
- особового складу – 47 186 осіб
- танки – 364
- артилерійські системи – 248
- бойові бронемашини – 748
- літаки – 5
Командувач Олександр Тарнавський також подякував кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм, а також – за кожного знищеного окупанта й спалений танк чи бронемашину. Він зазначив, що боротьба триває.
Оборона Авдіївки
- Українські військові відійшли з Авдіївки 17 лютого. Олександр Сирський зазначив, що це необхідно задля уникнення оточення міста та збереження життів.
- За словами командира 3 ОШБр Андрія Білецького, воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування. Боротьба велася в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах.
- У Третій штурмовій бригаді розповіли, що їх підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Всього за кілька днів ворог втратив понад 1500 загиблими та понад 3500 пораненими. Наразі бійці відійшли на підготовлені позиції та вирівняли лінію фронту.
- Президент США Джо Байден зазначив, що захисники були змушені покинути це місто через брак боєприпасів, що виник унаслідок бездіяльності Конгресу. Він наголосив на тому, що потрібно терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування.