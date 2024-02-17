Офіційну заяву командира оприлюднили у соцмережах Третьої штурмової бригади. Білецький подякував своїм бійцям за гідний бій.

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Відходимо, щоб повернутись, – Білецький

При цьому воїни 3 ОШБр боролись в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах.

Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару,

– запевнив командир бригади.

У своїй заяві Білецький згадав і командування, якому подякував за виважене рішення. Бій для Третьої штурмової триває.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський зауважив, що завдяки рішенню про виведення військ вдалось запобігти оточенню українських підрозділів. Наші воїни давали бій у надскладних умовах, адже співвідношення снарядів складало десять до одного. Зараз захисники зайняли заздалегідь підготовлені вигідніші рубежі.

Про рішення залишити Авдіївку повідомив Сирський

Зазначимо, що про рішення вивести підрозділи з міста повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Він запевнив, що збереження життя особового складу – це пріоритет, а Авдіївку Україна обов'язково поверне.

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