За оперативною інформацією, що надана Третьою окремою штурмовою бригадою, супротивник зазнав разючих втрат – близько 4200 російських військових стали "200-ми" і "300-ми". Утім, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно напруженою.

До теми Це щось фантастичне, – військовий оглядач про дії Третьої штурмової бригади в Авдіївці

Втрати окупантів на Авдіївському напрямку

У повідомленні зазначається, що бійцями 3 ОШБр було завдано критичних ударів 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам. Обидва ворожі підрозділи – фактично стерті.

Також важких втрат зазнають і інші підрозділи окупантів.

Вагомих втрат наразі зазнає і 30 ОМСБр ЗС Росії. Точаться бої проти 35 та 55 ОМСБр 41-ї армії, й проти 21 та 15 ОМСБр 2-ї армії,

– мовиться в повідомленні.

Зверніть увагу! Силами Третьої штурмової бригади зазначається, що противник на її ділянці фронту представлений 35-ю, 55-ю та 74-ю окремими мотострілецькими бригадами 41-ї загальновійськової армії, а також 15-ю, 21-ю та 30-ю окремими мотострілецькими бригадами 2-ї загальновійськової армії. Крім того, проти українських сил діє 114-та окрема мотострілецька бригада, колишній 11-й окремий мотострілецький полк так званої ДНР.

Ситуація в Авдіївці: основне