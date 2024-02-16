Станом на ранок 16 лютого загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 400 тисяч осіб. Окрім того, знищено десятки тисяч техніки, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на ранок 16 лютого
- Особового складу – близько 400 300 (+1210),
- танків – 6 465 (+23),
- бойових броньованих машин – 12 129 (+39),
- артилерійських систем – 9 641 (+21),
- РСЗВ – 984 (+0),
- засобів ППО – 671 (+0),
- літаків – 332 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 408 (+4),
- крилатих ракет – 1 895 (+13),
- кораблів/катерів – 25 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25),
- спеціальної техніки – 1 528 (+4).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація в Авдіївці: втрати Росії – 20 до 1
- Напередодні, 15 лютого, речник Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що агресор зазнав втрат. Це свідчить про ефективність української оборони.
- За словами Дмитра Лиховія, з вечора 14 лютого до ранку наступного дня окупанти втратили 208 осіб в районі Авдіївки.
- Безповоротні втрати агресора на цьому напрямку фронту відповідають співвідношенню 20 до 1, порівняно з іншими напрямками.