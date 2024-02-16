По состоянию на утро 16 февраля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 400 тысяч человек. Кроме того, уничтожены десятки тысяч техники, передает 24 Канал.

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Потери России на утро 16 февраля

  • Личного состава – около 400 300 (+1210),
  • танков – 6465 (+23),
  • боевых бронированных машин – 12129 (+39),
  • артиллерийских систем – 9641 (+21),
  • РСЗО – 984 (+0),
  • средств ПВО – 671 (+0),
  • самолетов – 332 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7408 (+4),
  • крылатых ракет – 1895 (+13),
  • кораблей/катеров – 25 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12716 (+25),
  • специальной техники – 1528 (+4).

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Втрати ворога на 16 лютогоПотери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Какова ситуация в Авдеевке: потери России – 20 к 1

  • Накануне, 15 февраля, спикер Сил обороны Таврического направления рассказал, что агрессор понес потери. Это свидетельствует об эффективности украинской обороны.
  • По словам Дмитрия Лиховия, с вечера 14 февраля до утра следующего дня, оккупанты потеряли 208 человек в районе Авдеевки.
  • Безвозвратные потери агрессора на этом направлении фронта соответствуют соотношению 20 к 1, по сравнению с другими направлениями.