Об этом сообщила пресс-служба бригады. Отметили, что наши защитники вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит враг, передает 24 Канал.

Важно Мы делаем все возможное, чтобы удержать занимаемые позиции, – Сырский об Авдеевке и Купянске

Бригадам врага нанесены критические поражения

Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные оккупантами районы Авдеевки. Силы агрессора на отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

Командир Третьей штурмовой заявил, что бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Наши военные вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник, отметил Андрей Билецкий.

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных,

– отметили в 3 ОШБр.

Добавили, что объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Россия продолжает активную ротацию своих войск, перебрасывает в город новые силы и средства.

Третью штурмовую перебросили в район Авдеевки