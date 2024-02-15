Про це повідомила пресслужба бригади. Зазначили, що наші захисники змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить ворог, передає 24 Канал.

Важливо Ми робимо все можливе, щоб утримати займані позиції, – Сирський про Авдіївку та Куп'янськ

Бригадам ворога завдано критичного ураження

Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені окупантами райони Авдіївки. Сили агресора на відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

Командир Третьої штурмової заявив, що бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Наші військові змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник, наголосив Андрій Білецький.

За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних,

– зазначили в 3 ОШБр.

Додали, що об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою й нестабільною. Росія продовжує активну ротацію своїх військ, перекидає до міста нові сили та засоби.

Третю штурмову перекинули в район Авдіївки