По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение, 24 из которых – на Авдеевском направлении. Также враг постоянно атакует на Марьинском направлении – там произошло 27 боевых столкновений.

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Сырский принял решение об усилении возможностей

Сырский вместе с Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Главнокомандующий ВСУ отметил, что ситуация на этих участках фронта чрезвычайно сложная и напряженная, поэтому были приняты решения, направленные на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предотвращение действий врага.

Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери. В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов,

– заявил Сырский.

Министр обороны Рустем Умеров также добавил, что во время поездки заслушали доклады о ситуации и услышали о потребностях военных.

"Уже прорабатываем запросы – укрепляем позиции, комплектуем подразделения, усиливаем дронами, средствами РЭБ. Действуем как единый слаженный механизм. Готовим скоординированный отпор врагу", – добавил Умеров.

Ситуация на фронте чрезвычайно сложная

Сырский отметил, что оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Враг не прекращает атаковать, россияне не учитывают потери и продолжают тактику "мясных штурмов".

Так, только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили 29 атак российских оккупантов. Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит поражения управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям,

– добавил Сырский.

К слову, только за прошедшие сутки российские военные в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" потеряли 610 солдат и 50 единиц техники, среди которых:

5 танков,

19 ББМ,

10 артсистем,

1 РСЗО,

1 средство ПВО,

14 автомобилей.

Также было нейтрализовано или уничтожено 263 БПЛА различных типов.