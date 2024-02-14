Вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым Александр Сырский совершил рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

Смотрите также В Черном море подбили БДК "Цезарь Куников", он затонул – СМИ

Россия имеет численное преимущество

По словам Сырского, оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе.

Он также отметил, что враг не считает своих потерь и продолжает применять тактику "мясных штурмов".

В течение суток 13 февраля подразделения Сил обороны Украины отбили 29 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении.

Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям,

– объяснил Головко.

Приняли ряд важных решений

Сырский рассказал, что непосредственно на местах заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, которые ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях. Совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск.

По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и опережение действий врага,

– подчеркнул он.

Он также отметил, что сейчас делают все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери.

В то же время принимают все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов.

Актуальная на 14 февраля ситуация на фронте