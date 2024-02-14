Как информируют в командовании Вооруженных Сил утром 14 февраля, в течение минувших суток произошло 71 боевое столкновение. В этом материале 24 Канала читайте больше о ситуации на фронте и смотрите карту боевых действий.

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Подробно о ситуации по направлениям

Что происходит вокруг Авдеевки: смотрите на карте DeepState

Какая ситуация на Запорожье: смотрите на карте DeepState

Потери российских оккупантов

Как констатируют в Генштабе, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. В то же время Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • За прошедшие сутки авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения ЗРК врага.
  • А вот подразделения ракетных войск нанесли удары по 4 районам сосредоточения личного состава, 7 артиллерийским средствам, 3 средствам ПВО, 3 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 1 средству РЭБ.
  • Всего с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 398 140 единиц личного состава вражеской армии. Только за минувшие сутки – 1060 солдат, и это большой результат.