Как информируют в командовании ВСУ утром 15 февраля, за сутки состоялось 83 боевых столкновения. В то же время в этом материале 24 Канала смотрите, как выглядит линия фронта, и читайте, что вообще происходит на передовой.

Смотрите также Пир на дне морском: сколько больших десантных кораблей еще осталось у России в Черном море

Что происходит на разных направлениях

Какова ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepState

Враг пытается захватить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Атака оккупантов в районе Крынков – где расположено село: смотрите на карте от DeepState

Что известно о потерях захватчиков

Генштаб Вооруженных Сил уверяет, наши бойцы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Кроме того, они истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Так, только за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районах сосредоточения личного состава. Также 3 удара нанесли по зенитно-ракетных комплексах оккупантов.
  • А вот подразделения ракетных войск атаковали 6 районов сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Под прицелом были и 3 средства РЭБ.
  • Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 399 090 российских захватчиков. Только за минувшие сутки – 950 представителей личного состава вражеского войска, что не может не поражать и радовать.