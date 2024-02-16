За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала также узнавайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта украинские защитники отбили 3 атаки врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Лиманское направление. Украинские войска отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили 10 атак противника неподалеку Богдановки, Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области.

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepState

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что на Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Украинские защитники продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 34 атаки.

На Марьинском направлении украинские воины отбили 34 атаки врага: смотрите на карте от DeepState

Новопавловское направление. Силы обороны отбили 3 атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление. На этом участке враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 3 безуспешные штурмы.

Украинские воины продолжают наносить врагу потери