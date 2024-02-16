За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала также узнавайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepState

Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

На Марьинском направлении украинские воины отбили 34 атаки врага: смотрите на карте от DeepState

Украинские воины продолжают наносить врагу потери

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районах сосредоточения личного состава противника. Также, в конце минувших суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
  • Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 3 районах сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.
  • Общее количество потерь России в личном составе достигает более 400 000 человек. Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 1210 оккупантов.