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Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.
Загальна кількість втрат Росії в особовому складі сягає понад 400 000 осіб. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 1210 окупантів.