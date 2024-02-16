Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту українські захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Відповідно до прийнятого рішення, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Українські оборонці продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.

На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 34 атаки ворога: дивіться на карті від DeepState

Новопавлівський напрямок. Сили оборони відбили 3 атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок. На цій ділянці ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми.

Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат