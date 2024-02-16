Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 34 атаки ворога: дивіться на карті від DeepState

Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.
  • Загальна кількість втрат Росії в особовому складі сягає понад 400 000 осіб. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 1210 окупантів.